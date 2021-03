PK compie 25 anni, Sisti: "Così sfidammo l'ortodossia Disney"

Nel marzo del 1996 usciva il numero Zero della serie dedicata a Paperinik. Con personaggio grafica e colori completamente rinnovati e storie pensate per un pubblico più adulto di quello abituale del Topolino. L'autore che prese in mano il progetto racconta la nascita e l'evoluzione di un fumetto diventato cult

Venticinque anni Paperino varcava i portoni della Ducklair Tower per vedere la sua vita cambiata per sempre. L’incontro con la sofisticata intelligenza artificiale Uno e con una tecnologia avanzatissima gli avrebbero portato grandi poteri e le conseguenti ben note grandi responsabilità che li accompagnano. Per i lettori delle storie Disney era un nuovo fulminante incontro con un personaggio già noto eppure completamente diverso. Paperinik subiva un restyling straordinario, ammiccando ai comics supereroistici di oltre Atlantico, abbracciando storie e tematiche più adulte e affrontando minacce ben più gravi e minacciose dei ladri che infestano Paperopoli. A tirare le fila di un’avventura senza precedenti in ambito Disney, lo sceneggiatore Alessandro Sisti, plasmatore di un nuovo mondo e un nuovo modo di fare fumetto in Italia destinato a lasciare il segno diventando un’ideale ponte tra l’infanzia e l’età adulta per un’intera generazione di lettori ( GUARDA LA GALLERY ).

Una cosa che mi ha sempre affascinato è la storia del derby Italia-Francia. Voi da una parte a cercare di innovare e Parigi dall’altra a difendere la tradizione. Parigi rappresentava la casa madre, il centro creativo era lì, erano i custodi dell’ortodossia. Disney è sempre estremamente preoccupata di non cambiare nulla, ed è un tipo di approccio che si può capire se è vero che squadra che vince non si cambia. Noi abbiamo fatto tutto di soppiatto, di nascosto, con l’idea di presentare poi tutto quanto a una convention che ci sarebbe stata di lì a poco e dove saremmo arrivati dopo aver già pubblicato. Ci serviva il sostegno dei risultati del pubblico per far dire a loro che era una buona idea. Lo ottenemmo e senza fare pubblicità. Fu tutto un passaparola tra lettori.

Avevate la sensazione di fare qualcosa di straordinariamente innovativo? Ne avevamo l’intenzione più che la sensazione. Ci eravamo proprio detti - Sisto per il lato editoriale e io per quello narrativo – “cerchiamo di tirar fuori un po’ il coniglio dal cappello. Pensiamo a un prodotto che esteticamente sia per esempio con un formato diverso, un’impaginazione differente. E poi anche Paolo Cavaglione, direttore dei periodici, ci venne dietro ordinando colori speciali.

Lo ha ricordato decine di volte, ma le belle storie meritano sempre di essere raccontate una volta di più. Come è nato PK? All’epoca avevamo Paperinik, testata dedicata al personaggio classico nato alla fine degli anni ’60, stavamo introducendo novità come la grafica digitale che rendevano esteticamente più interessante il prodotto ma le trame erano ancora quelle classiche. Ezio Sisto, caposervizio delle sceneggiature, mi chiese se mi andava di provare a ripensare il tutto per puntare anche a un pubblico più alto e adulto. Per me fu un invito a nozze.

leggi anche

Topolino e la lirica in un fumetto a 120 anni dalla scomparsa di Verdi

Pensavate all’epoca che sarebbe diventato un cult?

Questo sinceramente no, saremmo stati dei mitomani se lo avessimo pensato. Anzi, personalmente io mi sono preoccupato di non sciupare niente di quello a cui i lettori erano affezionati, non volevo scardinare tutto, la storia inizia comunque con Zio Paperone che porta Paperino alla Ducklair Tower per uno dei soliti lavori rognosi. Non mi ha stupito, però, perché quando uno ci mette tutto quello che professionalmente è capace di metterci può essere felice del successo di ciò che ha creato, non stupito. Ciò che mi ha colpito particolarmente è il fatto che tutti i colleghi entrati nel progetto in corsa furono entusiasti di far parte del gioco. Il consenso anche da parte di chi fa il tuo mestiere è speciale.

PK ha un grande successo, a un certo punto però la prima serie si esaurisce, c’è un restyling, poi una pausa delle pubblicazioni. Perché?

Chi lo sa. Forse un po’ perché noi avevamo perso noi un po’ dell’energia iniziale, un po’ perché non tutte le nuove direzioni che avevamo tentato erano ugualmente efficaci. Sarebbe presuntuoso pensare di aver fatto tutto alla perfezione, sicuramente qualcosa ci è riuscita bene, qualcun'altra meno. Poi era diventato un prodotto consolidato, non più totalmente innovativo, diventava più difficile, avevamo fatto un tentativo di cambiare un po’ la formula, però non era più quello di prima.

Qual è il personaggio a cui è più affezionato

Se devo dirti la verità un po’ tutti i miei. Uno è un personaggio che ho creato dall’inizio e lo amo per il suo essere presuntuoso fuori e pieno di dubbi dentro. Anche a Lyla sono molto legato. Ma forse, ecco, Angus Fangus è un personaggio che ho sempre giocato con piacere, anche perché io per tanti anni ho fatto anche cronaca e ho sempre pensato che Angus rappresentasse un modo un po’ spudorato di fare cronaca, se non ci sono notizie le inventa. Sempre dei personaggi miei amo il Razziatore, che col tempo si è evoluto ma era nato come un predone completamente privo di scrupoli. E a chi non piacere non averne?