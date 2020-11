1/8

ZeroCalcare torna in libreria con "A Babbo Morto. Una storia di Natale" (BAO Publishing). Per la prima volta in assoluto il volume esce in contemporanea in libreria e in versione audioprodotta e distribuita da Storytel. Il disegnatore romano è stato in diretta su Sky TG24, ospite di Timeline (foto: BAO Publishing)

Zerocalcare presenta "A Babbo morto" a Sky TG24