Bambini e lockdown: saranno diversi, certo, forse più umani

Proseguiamo la collaborazione con Domenico Barrilà, che ci ha accompagnato nella serie "Come funziona un bambino" e ora ci fornisce alcune considerazioni sulla situazione sanitaria, sociale e psicologica che stiamo vivendo. In particolare sul comportamento dei vari attori, giovani e adulti, che si sono dovuti misurare con un esame esistenziale impegnativo ma non imprevisto, poiché il nostro pianeta è popolato da una miriade di creature che coesistono e ognuna vuole affermare le proprie ragioni

Si chiude con questo appuntamento questo ciclo dedicato ai bambini e al lockdown, un momento complicato e intenso soprattutto dal punto di vista emotivo che abbiamo imparato ad esplorare grazie a Domenico Barrilà.

Due giorni fa una liceale trentina, che seguo da alcuni mesi, è tornata a scuola in presenza. Le ho chiesto come aveva trovato i compagni.

Mi aveva risposto che tutti sembrano più riflessivi e maturi, più attenti al resto della classe, “sembriamo molto più uniti”.

Forse cominciano a capire quanta illusione ci fosse dietro le sicurezze che pensavamo acquisite per sempre.

Molti continuano a ripeterci che dopo il virus ci saranno effetti pesanti sulle vite di bambini e ragazzi, addirittura nella vita di tutti i minori, nessuno escluso.

È temerario dare per certo qualcosa che potrebbe non accadere, perché nessuno può sapere come ogni bambino e ogni ragazzo elaborerà questo tempo. Certo non tutti alla stessa maniera e pochi, è probabile, negativamente.

Se tornate al primo video della prima serie, vi appariranno chiari i motivi di questa affermazione.