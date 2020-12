Bambini e lockdown. Osservare modella la vita

Proseguiamo la collaborazione con Domenico Barrilà, che ci ha accompagnato nella serie "Come funziona un bambino" e ora ci fornisce alcune considerazioni sulla situazione sanitaria, sociale e psicologica che stiamo vivendo. In particolare sul comportamento dei vari attori, giovani e adulti, che si sono dovuti misurare con un esame esistenziale impegnativo ma non imprevisto, poiché il nostro pianeta è popolato da una miriade di creature che coesistono e ognuna vuole affermare le proprie ragioni

OSSERVARE MODELLA LA VITA

In questo video, come annunciato nel precedente, Domenico Barrilà torna sul tema dell’osservazione, mostrandoci come persino il contenuto di un oggetto a cui non sempre facciamo caso, nell’occasione un semplice cestino dei rifiuti, possa diventare un prezioso alleato di noi educatori. Dappertutto intorno a noi possiamo trovare suggerimenti inattesi, attraverso i quali mostrare ai bambini i messaggi che provengono da tutto ciò che li circonda, a patto che non stabiliscano gerarchie e abituino il loro sguardo a posarsi ovunque. Anche dove sembra non esserci nulla di interessante.