Nell’edizione numero 66 della famosa guida ci sono in tutto 371 ristoranti: 26 sono i nuovi stellati, tra cui 5 in Toscana. Dei nuovi locali che hanno conquistato la prima stella, 14 sono guidati da chef under 35 e 4 da under 30. In tutto, i ristoranti con una stella sono 323 e con due stelle 37. Gli 11 che l’anno scorso hanno guadagnato tre stelle, il massimo riconoscimento, le hanno riconfermate