Travis Scott firma il nuovo menu di McDonald's

Travis Scott firmerà il nuovo menu speciale di McDonald's. Non succedeva dal 1992, quando a firmare la nuova combo per la catena di fast food fu chiamato Michael Jordan. Quasi trent'anni dopo nei punti vendita americani ci sarà il Travis Scott Meal. Costerà 6 dollari e sarà disponibile a partire dall'8 settembre.

Come sarà il Travis Scott Meal

Come riporta Variety, nel menu firmato dal rapper e fondatore della Cactus Record ci sarà il celebre Quarter Pounder al formaggio e pancetta, con accanto una porzione di patatine fritte medie, salsa barbecue e una Sprite. "Travis è un vero fan di McDonald’s, essendo cresciuto mangiando nei nostri ristoranti a Houston, per non parlare di come sia uno dei più grandi artisti musicali e icone culturali del mondo", ha dichiarato in un comunicato stampa Morgan Flatley, Chief marketing officer di McDonald’s negli Stati Uniti.