Oroscopo di oggi 23 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 23 agosto.

Siete in un momento particolarmente felice della vostra vita affettiva: Nettuno vi dona specifici influssi di seduzione, Urano, invece, vi fornisce la forza di volontà e la capacità di essere persuasivi e di imporvi. Specialmente se appartenete alla prima decade, un recente e folgorante incontro può avervi coinvolto in una relazione d’amore seria. Un consiglio di lettura per questa domenica? Gli astri vi spingono a leggere un testo di un Ariete vincitore del recente premio Strega. Si tratta di “Il colibrì” di Sandro Veronesi.

Il Sole e Mercurio in Vergine vi fanno risplendere questa nuova giornata d’agosto. Venere, Urano e Nettuno, donano alla vostra personalità affettiva la possibilità di esprimersi alla grande. Sia che vogliate un legame fisso e stabile, oppure se desideriate l’evasione in flirt, lo Zodiaco vi favorisce. Il consiglio di lettura di un’autrice del vostro segno per questa bella domenica di agosto, si tratta di “Il vento accarezza le nostre anime” della Toro Lorenza Foschini.

Una sintonia amorosa vi caratterizza oggi se avete da poco visto fiorire una passione per una persona nuova, magari incontrata con la complicità di una bella luna d’agosto. Specie se siete nati nella prima e nella seconda decade del vostro segno potrete godere di un bel momento di intesa. Vorreste un suggerimento di lettura di un autore del vostro segno? Il consiglio va sul finalista del recente premio Strega Jonathan Bazzi sul suo apprezzato “Febbre”.

Non date peso a un momento di apparente chiusura della persona che avete accanto. Ha probabilmente necessità di una piccola zona di silenzio e di riposo dove potersi rifugiare. Con la vostra amabile lungimiranza, comprendete che l’amore è libertà. Un libro per la vostra quiete estiva? Gli astri consigliano un autore del vostro segno, vincitore del premio Strega dello scorso anno. Si tratta di Antonio Scurati e del suo “M. il figlio del secolo”.

Un grande slancio passionale vi anima e vi consente successi erotici che, neanche voi riuscite a capire, come avete potuto ottenere. Marte è il vostro benefattore, specie se siete nati nella terza decade e vi permette i classici colpi di fulmine a ciel sereno. Grande apertura emotiva e gioia nei sentimenti condivisi per i Leoni e le Leonesse nati nel mese di luglio. Un consiglio di lettura per questo scorcio d’estate? Gli astri suggeriscono “Menzogna e sortilegio” della geniale Elsa Morante.

Scena dei transiti positiva e soprattutto molto produttiva, per voi. Se siete cuori solitari, ascoltate quest’oggi la voce del desiderio e vi lanciate in imprese amorose abbastanza ardite. Se avete un legame di coppia stabile, non date peso a qualche ombra lunatica della vostra o del vostro partner, quest’oggi. Quale consiglio di lettura danno gli astri per questa fase finale dell’estate? Ma un autore grandioso come Andrea Camilleri e di uno dei suoi libri più belli: “Il re di Girgenti”.

Siete un segno curioso oltre che sentimentale, a voi interessa soprattutto il contatto umano con le persone, piuttosto che il profilo romantico. Un Saturno che predilige un cuore costante nelle relazioni di coppia, può, in questa giornata, contraddire le vostre tendenze e i vostri desideri, nel senso che, se siete single e appartenete al sesso maschile, sarà più difficile per voi incontrare persone che la pensino come voi. Per un’appassionante lettura di fine estate gli astri consigliano la bravissima autrice Licia Giaquinto e il suo “Cuori di nebbia”.

Situazione astrologica con tutti i pianeti rapidi rivolti a vostro completo favore. Raggiungete un perfetto affiatamento con la persona che avete da poco conosciuto. Le coppie consolidate si godono un bel momento di ritorno di fiamma. Quale suggerimento di lettura da cominciare per voi a partire da questa domenica d’estate? Gli astri vi raccomandano “Questa sera è già domani” della bravissima Lia Levi autentica rappresentante del vostro segno, lo Scorpione.

Una bella sintonia con la persona che avete scelto di avere accanto ve la assicura oggi il transito della Luna, che, dal segno fresco e comunicativo della Bilancia, unisce la sensualità col desiderio. Se il vostro cuore è ancora in cerca dell’anima gemella, vi aprite oggi alla curiosità dei contatti nei social media. Quale è il consiglio di lettura per questa domenica di fine estate se volete iniziare un libro? Gli astri consigliano “La solitudine dei numeri primi” del Sagittario Paolo Giordano, vincitore del premio Strega nel 2008.

Se siete ancora alla ricerca dell’anima gemella approfittate della configurazione astrologica davvero fortunata che vi si para davanti, specialmente se appartenete alla prima decade. Vietato chiudersi in casa e vietato non lanciarsi in conquiste che diano respiro al cuore e all’anima. Quale può essere il romanzo da cominciare a leggere per voi in questa domenica d’estate? Gli astri consigliano Nadia Terranova, col suo “Come una storia d’amore”.

Previsione odierna in cui spicca il rilievo dato agli affetti. Un’alchimia dei sensi vi aspetta oggi con la vostra dolce metà, specie se avete da poco incontrato una persona nuova. La Luna nel segno lirico – poetico della Bilancia vi consegna un momento davvero magico nei sentimenti e nell’eros. Quale è il consiglio di lettura che gli astri vi danno per la giornata di oggi? Quello di un bravissimo autore, Aquario come voi: Paolo Cognetti, con le sue “Le otto montagne”, vincitore del premio Strega 2017.

Il lato sentimentale dell’amore è in grande rilievo, più che quello fisico – passionale. Sarete particolarmente stimolati dal desiderio di coinvolgimento emotivo, che non esclude tentazioni decisamente romantiche. Specie se festeggiate il vostro compleanno dal 14 al 18 marzo, preparatevi a momenti di intensità nel pathos e nella fusione emozionale comune. Consiglio di lettura degli astri per questa domenica di agosto? Ecco allora Francesco Piccolo con il suo “Il desiderio di essere come tutti”, vincitore del premio Strega 2014.