Oroscopo del giorno, le previsioni del 24 agosto segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 24 agosto.

Prosegue il vostro periodo decisamente brillante e positivo. Il fuoco della passione non si spegne. È possibile che una nuova fiamma accesasi durante le ferie appena trascorse vi continui ancora a vivificare. Non abbiate paura di scoprire come il vostro spirito indomito arietino nasconda comunque una natura tenera e bisognosa di una potente affettività. Successi strepitosi per i single. In ufficio date una mano ai colleghi che non riescono a trovare proprio la quadratura del cerchio. E così riuscite a guadagnarvi la simpatia e l’ammirazione di chi non sospettavate.

Le vostre sicurezze diventano ancora più solide. C’è per voi un’apertura nuova nelle relazioni e nelle conoscenze. Eppure, se ormai per alcuni di voi le ferie sono terminate, siete alla ricerca di stimoli e interessi vari, da condividere in comune con altri esseri umani. Il vostro (o la vostra) partner può chiedere oggi maggiore attenzione e sensibilità da parte vostra. Vi spendete per recuperare col vostro spirito tenace ogni piccolo momento di défaillance passato o anche la minima disattenzione: riuscite a recuperare completamente il terreno perduto. La serata scorre in serenità. Se siete imprenditori e possedete dunque un’attività autonoma, fate i conti questo nuovo giorno, con bilanci e rendiconti della vostra azienda, ordinando, per quel che è possibile, le voci di entrata e di spesa.

Momento dinamico e in risonanza con le vostre corde. Nel campo delle amicizie il quadro si presenta ancor più positivo. Avete campo libero nel giocare un ruolo centrale nel vostro gruppo di appartenenza. Condividete appieno gli interessi ideali, politici e mentali in genere con il vostro (o la vostra) partner. Infatti per voi non è concepibile non pensarla allo stesso modo con la persona che avete accanto. Se svolgete un lavoro di tipo artistico, l’ottima posizione di Mercurio vi mette in contatto con persone autorevoli e di potere, che vi aprono contatti fondamentali per la vostra attività. Questa ipotesi previsionale appare più in evidenza se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 15 di giugno.

La Luna rimane per buona parte della giornata nel segno dello Scorpione e in famiglia alcune questioni di carattere pratico e patrimoniale sono da voi affrontate e superate con notevole sicurezza in voi stessi e pure con rapidità. La chiarezza degli intenti e dei propositi vi aiuterà ad allontanare ogni ombra e a riprendere, con animo lieto, una pura espressione di tenerezza e di sentimento in seno alla relazione intima. I single della terza decade vivono notevoli successi amorosi grazie all’incrocio positivo di aspetti di Nettuno. Se avete abbracciato la libera professione, Mercurio e il Sole, oggi presenti entrambi nel segno operoso della Vergine, vi danno una concreta possibilità di agire mandando avanti tutte le vostre creazioni.

Vi trovate a gestire alcune questioni pratiche in famiglia, che vi daranno il vostro bel da fare. Una grande esuberanza fisica vi accompagna nelle relazioni di coppia. Sappiate, però, anche tenere conto della componente sentimentale di cui l’amore si nutre. “Chi ben comincia, è alla metà dell’opera”, così recita un vecchio motto: e questo accade oggi con Mercurio in ottimo aspetto per il vostro segno, specie se festeggiate il vostro compleanno tra il 3 e il 15 di agosto.

Nel vostro segno c'è Mercurio, che propone un clima pacifico specie se siete nati in agosto e nei primissimi giorni di settembre. Qualche scaramuccia passeggera, colpo di coda post vacanziero, può crearvelo oggi ancora Nettuno, in orbita negativa dal segno dei Pesci. Se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 13 di settembre, contate fino a cento, per non esplodere nei vostri classici sfoghi di gelosia. Scorre il ritmo di lavoro e non vi fa pesare affatto la fatica, malgrado abbiate ancora negli occhi il sole e il mare della vacanza.

Una bella forma fisica vi caratterizza. Modulate le vostre esigenze su quelle della vostra dolce metà e il sentimento potrà salire su gradazioni d’intensità particolarmente godute. Solo se siete nati dal 13 al 17 di ottobre i vostri passi dovranno essere più cauti. Successi strepitosi di cui voi stessi vi stupirete se siete single nati nel mese di settembre. L’impegno che ci mettete in campo professionale vi verrà presto riconosciuto con discreti interessi, specie se siete nati dal 24 al 29 di settembre.

La salute è in ottimo stato, appare solo un po’ di nervosismo passeggero, che se siete nati nella prima decade può irritarvi in serata. Venere positiva nel segno del Cancro vi allieta di momenti unici col vostro amore. Mostrate il vostro lato acquatico, che tira fuori tutta la componente emotiva di cui siete capaci nelle relazioni sentimentali. Se il vostro cuore è ancora solitario, vi piacerà flirtare senza particolari coinvolgimenti. La voglia di divertirvi e di sperimentare prende maggiormente il sopravvento se siete nati nella seconda decade. Non date un peso eccessivo a chiacchiere, che circolano già da quest’oggi nei primi giorni di lavoro e nell’ambiente dove svolgete la vostra attività.

La necessità di riprendere le vostre attività quotidiane e consuete e il ricordo delle ormai passate vacanze possono crearvi qualche lieve malinconia. Niente di grave in ogni caso. Se invece siete fortunatamente ancora in ferie, potreste avere lievi difficoltà a organizzarvi con i vostri amici di sempre. Momento positivo con la persona che avete accanto, sia in una relazione fiorita di recente o un rapporto comunque di vecchia data. Nella vostra professione avete la stoffa del leader e lo state dimostrando da un bel po’ di tempo. Marte vi promette posizioni di prestigio e per alcuni vere e proprie rotazioni che portano a posti di potere. Questa ipotesi previsionale è più valida se festeggiate il vostro compleanno dal 10 al 16 di dicembre.

In famiglia sono molto positivi i rapporti genitori – figli e anche quelli tra fratelli e sorelle, improntati, questi ultimi, a complicità e affetto. Giornata in cui riuscite a tenere insieme l’intensità della passione amorosa con la forza della lucidità della ragione. La Luna ancora vi sorride dallo Scorpione ed esalta la componente emozionale e romantica dell’amore. Mostrate la vostra grandissima professionalità se svolgete un’attività autonoma. Plutone, vi dona la grinta, la creatività e quel pizzico di voglia di stupire che non guasta, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 14 di gennaio.

Urano vi aiuta a soprassedere su alcune critiche che vi vengono mosse da un familiare, se siete nati in gennaio. Marte in angolo molto positivo vi promette fortune insperate nel campo delle avventure, tanto erotiche quanto sentimentali. Urano vi potrebbe far compiere passi falsi, specie se appartenete alla prima decade: sappiate agire con riflessione, prudenza e la cautela che alcune circostanze richiedono. Vi accostate agli impegni lavorativi con l’efficienza che vi contraddistingue e svolgete il vostro dovere in ufficio con senso di responsabilità, come sempre vi accade.

In famiglia è possibile che i rapporti genitori – figli subiscano qualche piccolo inciampo. Non ne sono esenti neppure i contatti tra sorelle e fratelli. Si conferma uno stato generale di benessere e di forma fisica soddisfacente. La situazione di coppia, che aveva ricevuto probabilmente qualche lieve scossetta nei giorni scorsi, si stabilizza e si sistema definitivamente. Se siete alla ricerca dell’anima gemella, contate ancora sugli influssi positivi di Urano nel Toro. Lasciatevi andare e non vi perdete nessuna buona occasione il presente vi mostri. Tendete a mostrarvi concilianti in ufficio di fronte a una piccola scorrettezza che vi è stata fatta, specie se festeggiate il compleanno nella terza decade. Ne guadagnate in serenità emotiva.