Oroscopo di oggi 25 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 25 agosto.

Un bel Nettuno nel buon vicino segno dei Pesci vi dona oggi la lungimiranza necessaria per guardare alle vostre prospettive future con un animo aperto e sereno. Un ottimo aspetto di Marte vi dona il colpo di fortuna che ci vuole per organizzare un viaggio insieme alla vostra dolce metà. Dediti alla vostra attività abituale, dopo la pausa delle ferie d’agosto, continuate la vostra attività consueta con in tasca risultati brillanti.

Un cielo leggero accompagna oggi il vostro cammino. Saturno è la vostra “guida”. Plutone continua a far piovere benedizioni sul vostro segno, regalando magnetismo personale e sex-appeal. Dimostrate impegno e senso di responsabilità in ufficio quest’oggi riuscendo, con il vostro esempio morale, a dare una lezione ai colleghi pigri e addirittura sfaticati.

Fase dinamica in cui vi trovate davanti a vari corpi celesti disposti in angolo armonico, con altri, in aspetto non negativo, ma provocatorio. Fate passi delicati e in punta di piedi, per avvicinarvi a una persona che vi ha toccato il cuore negli ultimi tempi. Con la forza di carattere che vi contraddistingue, specie se fate un lavoro indipendente, avrete quest’oggi l’opportunità di imprimere svolte rilevanti e fortunate alla vostra attività.

La Luna affina oggi ancor di più le vostre virtù intellettive. Saturno ancora col broncio non vi consente una libera espressione delle vostre abituali modalità affettivo – amatorie, specie se appartenete alla terza decade del vostro segno. Plutone, ancora in angolo disarmonico vi rende nervosi nell’ambiente d’ufficio, ma voi saggiamente mettete tra parentesi alcune questioni delicate che contribuirebbero a far esplodere qualche tensione.

Previsione astrale che mostra aspetti positivi con altri meno brillanti per voi quest’oggi. La vostra vita sentimentale non vi dà preoccupazioni di sorta, la leggerezza di spirito di cui di solito disponete, vi dona la capacità di sciogliere i fraintendimenti sorti nei giorni scorsi. Mettete in risalto, oggi nel luogo dove si svolge la vostra abituale attività, le abilità professionali di ottimo livello di cui disponete.

Pianeti che vi guardano di buon occhio sono i vostri paladini odierni nel farvi trovare le giuste soluzioni per ogni questione di ordine pratico attraverso la vostra strada. Vi date da fare ad aiutare la persona che avete accanto, temporaneamente in difficoltà per ragioni di ordine pratico; infondete ottimismo e fiducia, ottenendo, un considerevole rinsaldamento della vostra unione. Concreti come sempre riuscite a dare una svolta risolutiva in una questione di ordine pratico in ufficio.

Un quadro astrale di buoni auspici vi accompagna. La Luna in angolo magnifico e dal segno vostro buon vicino dello Scorpione poi nel Sagittario, vi promette momenti poetici con la persona amata. In ufficio vi ritrovate qualche piccola seccatura lasciata già alla partenza per le vacanze.

Un clima generale di benessere, di ricerca di bellezza fisica – materiale, ma anche mentale – spirituale vi vivifica. Momenti magici con la vostra dolce metà, ideali per una soirée che invita al romantico abbandono. I valori Capricorno, segno del lavoro, ora così attivi in cielo, vi permettono di non sentire affatto il peso dell’attività che siete obbligati a svolgere in ufficio.

Partendo da uno dei pianeti più rapidi nello schema zodiacale, la Luna, i pianeti vi promettono gratificazioni nel settore del gioco e dei piaceri. Vi mostrate capaci di amare con il vostro tipico slancio e la generosità senza pari; ne vedrete gli effetti sulla vostra dolce metà che vi darà altrettante dimostrazioni della sua solida affettività! Saturno rende smaglianti le vostre iniziative lavorative.

Sole e Urano occupano in simultanea due segni vostri amici fidati sulla ruota zodiacale, la Vergine e il Toro e vi propongono una situazione di sereno scorrere della normalità quotidiana. Sole in Vergine e Plutone in congiunzione in Capricorno: due posizioni ideali per ritrovare una piena intesa con la vostra dolce metà. Anche oggi al lavoro? Date modo agli altri colleghi di mettersi al vostro livello, perché voi andate davvero come treni in corsa! Urano è il vostro conducente.

Profilo astrologico di questo nuovo giorno per voi estremamente positivo. Non smette di favorirvi lo Zodiaco da un punto di vista sentimentale, emotivo, erotico. Concludete la giornata in ufficio portando a casa risultati discreti.

Cielo di questo nuovo giorno sereno – variabile per voi. Venere è resa stupenda dal Cancro, e vi porta i suoi doni di adattamento e di altruistico interessamento all’altro, di predisposizione all’accoglienza per la vostra metà ideale. Vi scoprite a scherzare e a svagarvi con un collega con cui siete diventati amici.