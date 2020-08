Meghan Markle compie 39 anni: per lei compleanno con viaggio in auto

1/21 ©Getty

Meghan Markle festeggia il suo 39esimo compleanno in modo insolito. Come riporta Io Donna, la duchessa di Sussex ha deciso di partire per un viaggio in macchina con la sua famiglia e le amiche di sempre, per cercare di staccare un po' da un periodo per lei stressante

