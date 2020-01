Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo dell'8 gennaio.

Non vi scaldate troppo, in particolar modo in famiglia e cercate di essere voi a cedere le armi e a dare partita vinta (anche se vi costa un poco). Siete molto intraprendenti in campo erotico. Le vostre conquiste passionali, infatti, non si contano. È una giornata in cui i vostri meriti vengono riconosciuti. I capi, ma anche le persone di ambienti esterni a quello lavorativo, sono tutte per voi, pronte ad apprezzare i risultati del vostro operato.

Continua una bella ripresa dell’attività che vi trova in perfetta forma psicofisica. C’è un po' aria di insicurezza nel vostro legame di coppia, soprattutto se si tratta di storie da poco iniziate. Diverso il discorso per i legami più forti e solidi. Rientrate a casa dal lavoro con la vostra simpatia, oltre al senso del dovere che sapete mettere in campo. I vostri colleghi, al di là della stima professionale, vi apprezzano e dimostrano di volervi bene.

Avvertite un clima generale di entusiasmo, di interessi per fermenti sociali, politici e culturali che sono molto congeniali alla vostra natura. Chi di voi è single, dà sfogo alla sua parte passionale, ricevendone tante piccole e grandi conferme, che derivano dalla dimostrazione del proprio fascino. Riprendete l’attività lavorativa con entusiasmo e un bel desiderio di dare il meglio di voi stessi.

Riparte la nuova giornata, che vi vede un po' svogliati, forse anche per via del fatto di trovare difficoltà nel rimettervi in carreggiata dopo le tante feste. Vi mostrate carichi di iniziative, di esuberanza, di slancio verso il vostro partner, che quest’oggi si può sentire inondato e travolto da tutto il vostro calore. È opportuno fermarvi un attimo e dargli maggiore spazio e possibilità di intervenire. C’è chi ancora vi taccia di pigrizia, non sapendo quanto vi stiate dando da fare nel cercare di essere sempre presenti, attenti ed efficienti nel disbrigo di tutte le incombenze d’ufficio.

La vostra amabilità e la frequente generosità di cui lo Zodiaco vi ha dotati vi rendono fortunato il terreno della conquista erotica. Di fronte agli eccessi, mostrate tuttavia buon senso e stroncate sul nascere ogni possibile fraintendimento. Se svolgete una libera professione o gestite un’attività commerciale a contatto col pubblico, sarete in un tourbillon di trattative di affari, di contatti, di scambi che non vi lasciano tregua. A fine giornata il bilancio che ne trarrete sarà comunque molto positivo.

La raccomandazione di oggi è di non ambire a raggiungere posizioni troppo elevate che siano sproporzionate alle vostre basi di partenza. Intensa affinità di coppia con la vostra dolce metà. Nel caso siate single, osate con chi vi ha già dimostrato il suo interesse e non rifiutate gli inviti a casa di amici simpatici che vi metteranno a contatto con nuove conoscenze. Dimostrate di essere il segno più infaticabile, forse il primo della classifica per la forza di volontà e la determinazione che sapete mettere già nei primi giorni di attività subito dopo le feste. Capi e colleghi non possono fare a meno di apprezzarvi.

Saprete giocare bene le vostre carte in qualsiasi settore decidiate di muovervi. Mostrerete con il vostro carattere inflessibile la ferma attenzione per i diritti del vostro prossimo. La Luna vi concede quella serenità d’animo essenziale per far funzionare ottimamente il vostro rapporto d’amore. Sarà grazie a questa qualità che ogni asperità incontrata sul cammino della vostra storia sentimentale sarà smussata. Riprendete l’attività lavorativa tenendo in mano la vostra energia combinata con il senso del dovere, che non vi abbandona davvero mai.

Grazie alla configurazione astrale di questa giornata, la fortuna accompagnerà il successo delle vostre iniziative, in ogni campo. In primo piano l’eros che prende la parte del leone quest’oggi. Non vi manca ad ogni modo il desiderio di sperimentare la tenerezza, di provare la componente emotiva e romantica dell’amore, da abbinare alla vostra grande esuberanza fisica e passionale. Un grande successo si profila all'orizzonte dei single. Vi state dando da fare parecchio per conquistare una posizione migliore in ambito professionale. Lo dimostrate proprio a partire da oggi, secondo giorno di inizio dopo le ultime feste natalizie, non facendovi certo mancare l’impegno, la dedizione e la volontà di essere sempre in anticipo sui tempi di lavoro.

Quadro planetario abbastanza promettente, confermato dall’ottima posizione di Venere, che è ospitata nel segno vostro fidato alleato dell’Aquario. La vostra buona educazione, il savoir-faire e la capacità di trattare col prossimo in modo fluido e disinvolto vi saranno di grande aiuto. Una bella componente passionale vivifica il rapporto di coppia, sia che siate in una relazione di lunga durata oppure abbiate iniziato da poco una storia.Vi trovate attenti, dinamici e sempre pronti in questa giornata in ufficio.

Alcune vostre prerogative potrebbero continuare a caratterizzarvi. Fate attenzione in particolare a non chiudervi nei vostri silenzi in famiglia. Gli astri vi illuminano il cammino in una situazione sentimentale un po' complicata. Sarà la vostra razionalità a crearvi le condizioni giuste per uscire da un’impasse in cui vi siete cacciati e a trovare i modi e le energie per rinnovare e armonizzare il vostro rapporto. I single godono di successi entusiasmanti. Una situazione professionale che vi aveva dato pensieri si va lentamente normalizzando.

Fase positiva per la vita familiare, gratificata da un momento di scambio armonico, di apertura a condividere momenti di vita assieme, anche con persone esterne al vostro ambiente come amici e conoscenti. Una persona incontrata da poco vivacizza la vostra parte emotiva, che da un po' di tempo appariva lievemente spenta o assente. Non vi mettete dalla parte dell’attesa e piuttosto siate voi a prendere l’iniziativa, proponendovi e mettendovi in una posizione di conquista. Arrivate in ufficio e trovate la quadratura del cerchio, in una faccenda un po' complicata determinatasi nella settimana scorsa.

Attivate le vostre energie per ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo possibile. C’è una prevalenza dell’eros sulla parte emozionale, una preponderanza della componente passionale che tende a prendere il sopravvento su quella sentimentale. Se il vostro cuore è libero, potrete vivere una fase abbastanza godibile e soddisfacente per la vostra natura edonistica. Se, al contrario, avete una relazione stabile, date fondo alla vostra natura tenera, sensibile e romantica per non scordare che l’amore ha bisogno di un nutrimento emotivo. In ufficio non si può fare a meno di voi, della vostra natura così ricettiva, che è capace di dare ascolto a tutti e di essere il centro della vita lavorativa.