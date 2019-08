Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 18 agosto.

Il vostro carattere generoso, ma a volte prepotente può emergere. Ambizioni superiori alle vostre possibilità vi possono attraversare la mente. Ricordate che non tutto vi è concesso. Espansività e calore umano sono le vostre qualità migliori, quelle che mettete sul tavolo quando vi innamorate di qualcuno. Il vostro rapporto con il denaro è in armonia con il vostro segno prodigo, che non bada a spese.

Un benessere psicofisico in generale vi accompagna durante tutta la giornata. In famiglia siete i beniamini di tutti i piccoli (figli, nipoti, figli di amici). Organizzate una fuga d’amore con la vostra dolce metà. Se avete da sciogliere dei dubbi riguardo a qualcosa di pratico o dovete prendere una decisione in comune insieme al vostro o alla vostra partner, c’è quest’oggi l’atmosfera giusta e la serenità d’animo. Siete uno dei segni più oculati nel gestire le risorse. D'altra parte, questa attitudine vi può condizionare su una visione troppo materialistica e legata al denaro della vita.

In famiglia c'è un po' di tensione, forse per qualche lieve incomprensione che si è venuta a creare nel rapporto genitori figli. Sarete, però, in grado di risolvere pacificamente ogni cosa. Ricercate la complementarietà nel rapporto d’amore, dunque tendete a scegliere l’anima gemella che sia anche a voi speculare come personalità. Una nuova persona conosciuta da poco offre proprio quel raccordo emotivo e fisico che voi ricercavate. Il denaro da voi è visto come mezzo e non come fine. La vostra razionalità valuta spesso con la freddezza che le è propria tutti gli strumenti e gli accorgimenti ideali per contenere gli sprechi e non esagerare negli eccessi. Unico vostro punto debole, le spese pazze per l’estetica e per i piaceri esclusivamente personali.

Le qualità di attenzione, di senso critico, di imparzialità di giudizio non vi vengono mai a mancare. Il vostro rapporto di coppia gode in questo momento di una forte intensità del sentimento, passione e intesa. Siete un segno intellettuale e scanzonato e in teoria non date grosso peso al denaro. Il gusto del rischio vi stimola: spesso tra le fila del vostro segno si trovano abilissimi speculatori.

Gli astri rinforzano la sicurezza in voi stessi e il desiderio di essere protagonisti, in vari ambienti, da quello familiare a quello sociale. Godete di momenti di emozione indimenticabili, sia che siate in un rapporto fisso e stabile, sia che vi troviate in una relazione da poco iniziata. Il vostro rapporto con il denaro è sempre abbastanza intenso. Oscillate, in linea di massima, da forme di prodigalità e spreco eccessivi, a momenti di avarizia davvero notevoli. Da bravo segno di Fuoco incline agli eccessi, può mancarvi quel senso dell’equilibrio che vi fa restituire al denaro il giusto valore che merita.

Una lucidità mentale notevole vi aiuta ad aggiustare rapporti familiari che avevano mostrato qualche lieve incrinatura di recente. Siete stati conquistati da una persona che avete da poco conosciuto e che vi ha catturato completamente. Da bravo segno di Terra, sapete che il denaro è frutto dell’impegno laborioso e della fatica. Spesso, però, il vostro carattere ambizioso vi spinge a volerne sempre di più.

Alcuni dissapori che possono intervenire di tanto in tanto nel rapporto genitori-figli non rovinano un quadro limpido e uno scorrimento sereno di questo momento estivo, specie se siete ancora in ferie. Approfittate di un incontro che è avvenuto di recente per lasciarvi convincere a entrare in nuova storia che porti aria nuova nella vostra vita. La vostra mentalità pratica tende a vedere il denaro come uno strumento utile per far progredire la vita. Spesso e volentieri il vostro spirito troppo pragmatico, in linea di massima, tende però a dargli più dell’importanza che dovrebbe avere.

Innamoramenti facili, specie se siete ragazzi, sono favoriti dall'attuale combinazione planetaria, soprattutto se siete nati nella prima e terza decade. Tutti gli ingredienti degli amori tormentati si sono mescolati sul vostro cammino. Siete avvisati: se volete immergervi in storie appassionanti e che stimolino il vostro gusto per il difficile, gli astri ve le forniscono a piene mani. Avete un atteggiamento altalenante nella gestione dei soldi. Da bravo segno un po' lunatico potete passare indifferentemente da un comportamento sperperatore a un accanito risparmiatore.

Gli astri vi forniscono la calma e la concentrazione che ci vogliono per tenere sempre fermo il timone della razionalità. Il vostro carattere non è romantico, ma anzi, a volte avventuroso e sbrigativo. Tuttavia, è possibile quest’oggi che questa attitudine si ammorbidisca. Capite che esistono tante sfumature della dimensione affettiva. Il vostro atteggiamento mentale rispetto al denaro è discontinuo: può variare da un’eccessiva prodigalità a tendenze a risparmiare troppo.

La vostra basilare predilezione per i tempi lenti viene messa un po' in discussione. Gli astri vi rendono capaci di esprimere il lato più tenero del vostro carattere nelle relazioni sentimentali. Il vostro rapporto con il denaro è forte, come per tutti i segni di Terra. Siete un segno che quantifica sempre tutto. Ricordate, però, che ci sono qualità difficilmente misurabili con la stessa scala di valori.

Una sensazione di apatia e di insoddisfazione per tutto ciò che fate, anche se lo fate piuttosto bene, vi prende quest'oggi. Gli astri danno vigore alla sfera emotiva, a quella affettiva e anche erotica. Non vi fate attirare, però, da mete sentimentali eccessivamente ambiziose. Il vostro modo di vedere il denaro è discontinuo: a volte gli date parecchia importanza, anche superiore a quella che effettivamente merita; altre, invece, lo riducete a puro mezzo di scambio.

Un intenso desiderio di dare e ricevere affetto vi attraversa quest’oggi. Se avete storie di lungo corso in piedi, capirete che un cambiamento è comunque possibile. In altre parole, l’adattabilità consentirà di superare molti ostacoli e di portare verso obbiettivi prestigiosi le vostre storie d’amore. L’atteggiamento che avete di fronte al denaro è spesso emotivo e, dunque, imprevedibile. A volte potete apparire un po' troppo tirati, se non proprio avari, altre eccessivamente prodighi.