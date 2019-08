Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 19 agosto.

Non aspettate altro tempo e lasciatevi andare alla conquista di chi più vi piace. Gli astri sono dalla vostra parte e sarà difficile ottenere un "no" come risposta. Certo, le vostre ambizioni devono essere sempre proporzionate alle vostre reali possibilità. I mestieri di comando o che prevedano una certa presenza fisica fanno per voi. Le vocazioni dell’Ariete sono riferibili ai lavori dove poter mettere in primo piano la sua protagonistica personalità.

Non importa se qualcosa va storto in famiglia e nella cerchia di alcune amicizie. Avrete soddisfazioni personali e amorose di ben altro spessore. I vostri capisaldi di una relazione d’amore sono la fedeltà, la proiezione verso un futuro insieme, la costanza nei sentimenti. Avrete modo di ribadire e rinsaldare oggi questi principi e vedervi completamente ricambiati. Le vocazioni del vostro segno sono legate alla terra, alle leggi della vita. Siete quindi maggiormente portati per l'agronomia, la biologia e la fisica.

Non siete un segno che propende per i sentimentalismi, preferendo sempre la forza della comunicazione alle effusioni ed espressioni di tipo romantico o emotivo. Questa giornata, però, non vi dispiacerà mettere un tocco di estro poetico nei vostri rapporti sentimentali. Tante sono le attitudini creative del vostro segno ma, data la pronta abilità di scambio e di trasmissione delle comunicazioni, ideale per voi è la professione dello speaker, radiofonico principalmente, ma anche televisivo. Tra i mestieri tipici dei Gemelli ci sono quindi quello del giornalista, del cronista, del direttore di giornali o dell’addetto stampa.

Il caos fa parte di voi ed è un elemento fondante della vostra personalità creativa. Sentite oggi uno straordinario gusto per l’avventura in campo sentimentale. Ma i più maturi tra i nati sotto il segno del Cancro sentono la necessità di un impegno più serio se vogliono mantenere le relazioni d’amore che di recente hanno cominciato. Letteratura, musica e danza, ma anche architettura e arredamento d’interni sono fra le vostre vocazioni. Non si esclude la passione per il cinema, moda e tutte le arti figurative.

Potete gestire situazioni complicate e tenere sempre in mano il timone di una razionalità cui non fa difetto un'intensa sensibilità. Momento molto felice per l’espressione sentimentale. Chi di voi è ancora in cerca dell’anima gemella, si dia da fare poiché gli astri stanno impegnando tutte le loro risorse celesti per contribuire a fargliela incontrare. È imperativo frequentare gente nuova, uscire la sera e fare anche le ore piccole, se potete. Quali i mestieri per il Leone? Quello di pilota: dall’elicottero, all’aereo, fino alla navicella spaziale e al missile. Queste le vostre vocazioni più ambiziose e specifiche. Non a caso è proprio il Leone a ospitare statisticamente un numero impressionante di astronauti.

È possibile che vi ritroviate con amici di vecchia data e organizziate momenti di speciale condivisione insieme a loro. Risolvete, con la vostra tipica calma razionale, un problema che la persona amata vive con la sua famiglia d’origine. Siete consapevoli che stare insieme a qualcuno significa soprattutto dare il proprio contributo concreto quando in caso di difficoltà. Tra le tante attitudini registriamo la passione per la botanica, il giardinaggio, la cura degli animali domestici. Presenti spesso l’impegno per discipline come fisica e chimica.

Molto felice il clima che respirate in famiglia, settore dove potrete apparire come un centro di riferimento morale e autorevole. Abbracciate un nuovo sentimento che vi appassiona e vi fa rinascere completamente. Le vostre attitudini sono collegate spesso con l’attenzione giuridica e le leggi, con la giurisprudenza e la tutela degli indifesi. Non di rado si incontrano poliziotti e tutori della legge in Bilancia.

Siete gratificati da questa bella giornata d’agosto in perfetto relax, nella quiete dell’armonia familiare. Gli astri contribuiscono a migliorare il vostro rapporto di coppia. Chi è single, invece, si lancia in promettenti avventure. Tante le vocazioni che il vostro segno favorisce, dal detective all’amministratore della cosa pubblica. Da non trascurare anche l'attitudine alla scrittura.

È con la vostra sensibilità che vi fate avanti con la persona che avete accanto, riuscendo a trovare una dimensione di completa sintonia. La vostra attitudine predilige la comunicazione, sia essa scritta o parlata. La scrittura di saggi o romanzi, il mestiere del cronista e interprete, del traduttore e della guida turistica fanno per voi. Non mancano oratori di fama, avvocati, insegnanti, intrattenitori televisivi.

In famiglia vi trovate in una fase di comunicazione e di fertile scambio di opinioni tra tutti i componenti. Per chi è single, gli astri assicurano successi sentimentali importanti. Se invece siete in coppia, avrete quest’oggi la possibilità di programmare un progetto significativo insieme alla persona che vi è compagno o compagna di vita. Le vostre inclinazioni si indirizzano essenzialmente verso le materie tecnico scientifiche, ma non mancano anche le materie filosofiche e speculative.

In famiglia trovate una strada lievemente in salita per riuscire ad armonizzare alcuni diverbi. È possibile che, tra genitori e figli, non ci sia quest’oggi una perfetta intesa, come invece di solito accade. Non vi esponete a prese di posizione troppo rigide e assolutistiche nelle amicizie. Un po' di calo della tensione erotica non vi deve inquietare. E questo vale tanto per le compagnie erotiche occasionali quanto per quelle fisse e stabili. Le vostre qualità artistiche si concentrano sulla musica scritta, cantata e ballata. Non sono da escludersi, però, le professioni legate alle relazioni pubbliche che vi vedono in pole position.

Privilegiate la dimensione dell’ascolto su quella della parola con la vostra dolce metà. È importante oggi ritrovare il senso dell’unione al di là di ogni possibile divergenza. Chi di voi è ancora single, vive una fase altamente avventurosa e ha modo di mettersi in contatto con una persona speciale. Sono moltissime le vocazioni artistiche in cui farvi valere. Una di queste è quella musicale, sia in senso interpretativo che in ambito strettamente creativo e compositivo.