Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 20 agosto.

Momento fortunato e appassionante, dove la vostra natura ardimentosa avrà modo di esprimersi alla grande. Si aggiungono frecce prodigiose al vostro arco (grazie alla Luna nel vostro segno) da lanciare al cuore della persona che adesso desiderate. Le coppie stabili vivono un rinnovamento dell’ardore erotico. Se rientrate nella routine lavorativa scoprite che avete di fronte un ventaglio di possibilità per far crescere la vostra attività. Sappiate programmarvi e anche consigliarvi con i colleghi o gli amici fidati.

Cielo sereno-variabile per voi oggi. È possibile che alcune vostre intenzioni volenterose in campo familiare siano quest’oggi disattese o ritardate. Momento moderatamente positivo per i sentimenti. Una persona conosciuta da poco è la candidata ideale per accompagnarvi in una relazione di lunga durata, come a voi più piace. Il rientro dalle ferie non vi indispone più di tanto; state però attenti a non dare peso a una polemica di un collega che attraversa momenti personali di nervosismo.

La Luna è in angolo positivo nell’Ariete e voi vi sentite indubbiamente a vostro agio in famiglia e nel gruppo di amici che frequentate abitualmente. Se siete single, la tentazione di spostarvi su più tavoli da gioco è abbastanza elevata. Chi invece è in una coppia stabile si gode un rinnovo della fiamma della passione decisamente galvanizzante che sarà l’ideale per ridare fiato al rapporto. Si ricomincia in ufficio per molti di voi: se fate una professione che riguarda la la comunicazione, Nettuno, non positivo se appartenete alla seconda decade, vi provoca qualche difficoltà di ripresa.

Marte nel segno amico della Vergine vi aiuta a contrastare qualche piccolo inciampo. Alcune situazioni amorose diventano per voi “dolcemente complicate” e questo vi eccita e vi stimola ancora di più. Vi prende una certa stanchezza al rientro dalle ferie a cui si aggiunge un cumulo di impegni in più, che non vi aspettavate. È arrivato per voi il momento di chiedere l’aiuto a chi molte altre volte avete sostenuto e appoggiato, quando ne aveva bisogno.

Siete al momento uno dei segni più fortunati. La raccomandazione è quella di non esagerare in pretese e di essere comprensivi verso coloro che non sono così favoriti dalla sorte come voi. La vostra dolce metà vi dimostra dedizione e tenerezza: apprezzate tutta la sua manifestazione d’affetto e ricambiate, specie se appartenete alla terza decade. Chi di voi è ancora single ha la possibilità di salire su una "giostra" di incontri e di conoscenze nuove. Se ritornate a lavorare in ufficio, il rientro non vi peserà.

Cielo che si presenta punteggiato da astri per voi sempre più benevoli quest’oggi. Se avete lasciato le località estive di villeggiatura, il rientro non vi dispiacerà. Plutone vi dona fascino, sex-appeal e una utilissima sicurezza in voi stessi, che in altri tempi non avevate. Da segno di Terra infaticabile quale voi siete, il lavoro non vi stanca. Oggi, se siete ritornati in ufficio, la sensazione di riprendere dove avevate lasciato, anziché fiaccarvi, vi galvanizza ed esalta.

Due pianeti in Capricorno (Saturno, Plutone) possono portare nubi passeggere. Una sensazione di apatia e di stanchezza potrebbe accompagnare questa vostra giornata. Qualche baruffa amorosa l’annunciano le posizioni di Luna e Saturno. La voglia di trovare la concordia è fortissima, sia in voi che nella vostra (o nel vostro) partner, dunque risolverete con prontezza in serata qualsiasi equivoco. Rientrate in ufficio col vostro smagliante sorriso, ma trovate intorno a voi qualche lamentela e insofferenza. Fate buon viso a cattivo gioco e non vi curate di chi recrimina troppo.

Si apre una nuova giornata di questo bollente mese di agosto e il bilancio che potete fino ad ora trarne è, senz’altro, positivo. Se avete da poco aperto una relazione a due, questa è destinata a rafforzarsi e a prendere sempre più il volo. Chi di voi è invece un cuore solitario, non disdegni i contatti con i nuovi social media, pur con i dovuti filtri. Urano nel segno del Toro vi crea qualche situazione di noia e di apatia, se ritornate già al tavolo del pc in ufficio, specie se siete Scorpioni di ottobre. Non vi date pena e rimediate con la compagnia di colleghi e amici simpatici.

Sono possibili exploit amorosi, anche se non doveste essere più in vacanza, situazioni in cui riuscite a dare il meglio di voi stessi, proprio poiché siete in posizione più defilata. Chi invece ha una relazione fissa, si gode un momento di perfetta armonia. Riprende la consueta attività lavorativa e vi vede pimpanti ed energici come sempre. Il Sole e Mercurio riuniti, in un punto dello Zodiaco per voi molto congeniale, vi donano saldezza ed equilibrio, ma anche l’energia vitale necessaria per ripartire da dove eravate rimasti.

Quadro dei transiti planetari positivo anche in questa giornata. Il favore di Marte, entrato trionfalmente nel segno amico della Vergine, vi accompagna, aiutandovi a sciogliere alcuni dubbi sentimentali. Sarà sempre Saturno a darvi le dritte giuste per capire in che direzione si muove il vostro cuore. Se riprendete la vostra normale attività lavorativa, da bravo segno di Terra, non vi sentite gravati da fatiche. La quotidianità è per voi il segnale del sereno scorrere dell’esistenza.

Ottimi auspici astrologici vi conducono in una giornata in cui tutte le negatività passate saranno definitivamente fugate. Chi è nato tra il 23 e il 29 del mese di gennaio deve però far attenzione a non spingersi troppo in là in certe richieste sentimentali eccessive, da fare alla persona che avete accanto. Se invece siete single dovete essere più intraprendenti e sapervi proporre a chi fa battere il vostro cuore. Se siete ritornati in ufficio e di fronte al vostro pc, avrete la determinazione e l’intelligenza per raggiungere oggi il massimo risultato con il minimo sforzo possibile.

Il vostro stato psicologico è abbastanza buono e messo in rilievo da un'ottima forma fisica. Non pensate però che la strada sia così in discesa se volete lanciarvi in conquiste amorose troppo ambiziose. È bene che siate prudenti, specialmente se siete nati in marzo: spingervi troppo in là significherebbe automaticamente "andare in battaglia" e forse questo non è adesso opportuno. Se siete ritornati in ufficio, vi prende uno stato di apatia e di noia che difficilmente potrete cancellare. Per adesso farete di necessità virtù.