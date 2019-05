Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 9 maggio.

Quadro dei transiti di questo nuovo giorno abbastanza buono. È il momento, se vi piacerà e siete single, di un’allegra quanto salutare sperimentazione erotica. Siete della terza decade e avete abbracciato una libera professione? Un ardimentoso Giove vi sprona a galoppare verso territori ignoti. Il viaggio può riservarvi qualche sorpresa, che, tuttavia, non vi dispiace, poiché risveglia in voi il gusto per l’avventura.

I disegni celesti non smentiscono la vostra fama di serietà, precisione, metodicità: una sorta di intima aspirazione alla perfezione che fa di voi veri cavalli di razza, pronti a conquistarsi posizioni gloriose. In amore non vi mancherà l’audacia, imparerete finalmente a tenere testa alle emozioni coinvolgenti. La costante operosità è il segreto della vostra fortuna, dunque continuate a immettere impegno e una cura meticolosa in ogni attività svolta, anche nelle imprese personali o di lavoro privato che vi vedano protagonisti.

Le acque che state navigando le trovate chiare e fresche. Venere vi aiuta in conquiste sentimentali prestigiose o con personaggi autorevoli e maturi. Stimolati da più parti, sarete chiamati in ufficio a fare, come spesso vi capita, da arbitri o da consiglieri mettendo in luce la vostra vocazione all’imparzialità. Svolgerete il vostro compito egregiamente, ma non senza fatica.

Il vostro pianeta di elezione, la Luna, favorisce sensibilità e intuito, sviluppando la vostra fantasia. Nettuno vi tenta oggi sul terreno stimolante dall’avventura amorosa, sia che siate single, sia che abbiate una relazione di coppia traballante. Fate attenzione a non sconfinare sul terreno scivoloso di emozioni troppo travolgenti. Continua una lunga stagione di conferme professionali che costituiscono il baricentro del vostro vivere quotidiano. Non vi manca la capacità di dare soccorso a chi versa temporaneamente in condizioni di difficoltà in ufficio.

Rischiarati da un benefico ottimismo, camminate animati dal vostro più radioso entusiasmo. Definitivamente allontanate le turbolenze dei giorni scorsi, è giunta la quiete dopo la tempesta. State vivendo l’amore come uno splendido giardino odoroso dei fiori di primavera illuminato da toni caldi, accesi, non di rado sgargianti. Vi servite della percettività di una lucida Luna in Cancro, a suggerirvi le mosse razionali per conquistare, con intelligenza e intraprendenza, meritate posizioni di prestigio.

Raccogliete i frutti di quanto avete seminato in precedenza con infaticabile impegno. Avete modo di ampliare la vostra esperienza nel rapporto d’amore vivendolo a trecentosessanta gradi. Metterete in luce i vostri talenti, evidenti e nascosti: in ufficio vi dimostrate autorevoli e di grande competenza, specie se appartenete alla terza decade. Una felice posizione di Saturno specie se siete nati in settembre, vi inviterà a guardare oltre, a cercare alleanze con cui riposizionarvi per un autentico gioco di squadra.

Giornata di alti e bassi. Marte continua ad esservi benevolo, Venere invece è ostile. Se siete single, anelate adesso a un approdo sicuro dove poter ricoverare il vostro animo. Il lavoro non è mai stato per voi così povero di stimoli creativi, ma alcuni mutamenti di rotta, che prima vi avevano lasciato dubbiosi, saranno presto da voi interpretati come fulminanti svolte del destino, classici interventi della buona sorte per assegnarvi un nuovo spazio e fornirvi una provvidenziale occasione.

È arrivato il momento per raccogliere i risultati di quanto avete seminato in precedenza. Se siete single, un’aurora di nuove promettenti emozioni vi attende. Se il vostro cuore è appagato, saprete unire "pane e tulipani", ovvero la poesia alla tutela del vostro nido. Vi attende un momento in cui vi potete godere i risultati dell’intenso fervore operativo che avete saputo dimostrare in precedenza. Quanto ha avuto torto chi vi voleva troppo vaghi, pigri, poco ambiziosi!

Saturno, Urano, Giove e Venere sono al vostro fianco e vi donano la grinta e la volontà di non lasciarvi sopraffare. Venere vi offre l’intelligenza per dare corpo ai vostri desideri. Se avete un ménage di coppia matrimoniale stabile e coltivate questo sogno da tempo, aspettatevi presto il volo di una cicogna. In campo professionale, non vi irrigidite mossi da ambizioni eccessive.

Non vi viene regalato nulla: tutto quel che otterrete, ve lo sarete guadagnato. Se avete il cuore ancora libero, Nettuno porterà a compimento le vostre prossime conquiste. Con chi vorrete sedurre, userete le armi dell’ascolto e della comunicazione brillante. Siete in una progressiva ascesa professionale in cui, operosi come sempre, attingerete alle vostre risorse segrete per ricrearvi uno spazio d’azione a voi più consono.

Configurazione astrologica positiva con varie forze planetarie bendisposte. La forma fisica è eccellente e gode di un tono muscolare formidabile. Venere stende il suo manto protettivo su di voi e in questa bella giornata di primavera sarete invogliati ad alzare la posta in gioco, sia nella sfera sentimentale che in quella sessuale. Forniti di prontezza nelle risposte, di abile coordinamento dei riflessi mentali, di forza di decisione, arrivate a conquistare risultati professionali che vi riempiono d’orgoglio.

Vi sorprenderete nello scoprire la preziosa soddisfazione offerta dal comfort che si ricava dal quotidiano, dalla serenità condivisa con chi vi vuol bene. La vita amorosa reclama le vostre cure e, se siete sentimentalmente impegnati, custodite i vostri sentimenti, ricordando l’antico adagio: "Tavola e letto mantengono l’affetto". Se siete liberi professionisti il vostro lavoro vi chiede un salto di qualità e, forse, anche sforzi di nuovi investimenti, in attesa di risultati che non tarderanno ad arrivare nelle prossime settimane.