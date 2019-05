Oroscopo di oggi: scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 10 maggio.

Freschi di esercizio alla fatica psicofisica e visto quanto il periodo appena trascorso vi ha messi alla prova (ma anche rinvigoriti), non avete che pensare ora a organizzarvi il prossimo weekend. Venere benevola espande il tepore degli affetti familiari. Se invece il viaggio alla volta dell’amore vero, quello corrisposto e stabile, non è terminato, il vostro spirito inquieto potrebbe fare tappa su un’isola felice. Mettete a frutto i guadagni che vi sono giunti con un azzeccato investimento e consigliate lo stesso tipo di operazione a un amico fidato o a un parente stretto.

Il nuovo giorno vi arricchisce ancor più di uno speciale carisma. Un pizzico di edonismo solletica la vostra natura semplice. In amore sappiate accogliere quel che il cielo sta regalandovi senza rifiutare i suoi favori. Un ozio fecondo vi stimola, provoca una ricerca che può rivelarsi utile risorsa in idee particolarmente geniali, specie se avete abbracciato la libera professione o se praticate un lavoro creativo. I cambiamenti sono dietro l’angolo, ma voi esitate a compiere passi, quasi vi doveste imbarcare ogni volta su una nave.

Preparatevi a una giornata in cui piacevoli momenti di imprevisto saranno la nota costante. Venere vi porge la sua provvida mano, facendo fiorire passioni precedentemente solo in boccio. Chi è single può contare su molte frecce a disposizione nel suo arco. Volete (e sapete di potere) giocare per vincere. L’azzardo non vi si addice, difatti è con l’uso sapiente di strumenti di correttezza (il vostro pane quotidiano), che arrivate, con passo calmo e ben ponderato, dove gli altri non arrivano.

Una fertile intuizione, unita alla capacità di adattarvi alle nuove circostanze che si sono create, fa sì che la vostra vita si modelli oggi nella forma più affine alla vostra natura. La Luna, vostro nume tutelare, vi fa veleggiare sulle ali di una spensierata incoscienza, che vi permette di dar voce alla vostra intensa emozionalità, tanto se siete in una coppia stabile o in un rapporto occasionale. La fortuna ormai vi arride riempiendo moderatamente le vostre tasche rimaste quasi vuote, ma soprattutto colmandovi di soddisfazioni per quanto avete dato sul campo.

Vi avvicinate al fine settimana con molti pianeti che tifano per voi. È un momento di conferme e di risoluzione da un punto di vista sentimentale. Si sciolgono dei nodi, si riaprono nuove strade che sembravano sbarrate, finalmente vi sentite rinnovati dentro e fuori. E anche il cuore comincia a battere, con la Luna che ritorna generosamente a fare da madrina al vostro segno. Vi inserite positivamente in nuovi investimenti economici. Temperanza ed equilibrio aiutano a navigare.

Siete discesi dalla montagna che amate scalare, avete accantonato per un attimo le preoccupazioni quotidiane e ora trovate il modo e il tempo per ritagliarvi un angolo tutto vostro dove coltivare interessi, affetti e piaceri. Vi riscaldate il cuore al tepore dell’intimità con la persona che avete scelto di avere accanto. Dopo alcune difficoltà lavorative incontrate nei giorni scorsi, imparate che anche gli eroi si riposano e questa sosta costituisce un’opportunità di valutazione delle vostre prossime mosse.

Il vostro sentimento privilegiato, l’amicizia, gioca il ruolo di "asso pigliatutto". Sugli scenari domestici può intervenire qualcuno che fa la voce grossa e il vostro tono e l’umore possono risentirne. Se siete ancora cuori solitari, tenete d’occhio le frequentazioni recenti e le fugaci occhiate di qualcuno conosciuto da poco. Giove è costantemente al vostro fianco, rendendovi anche svelti nel negoziare: se vi occupate di arte e di cultura diventate estrosi nel dare corpo e senso alle diverse anime di un progetto d’ampio respiro.

Ogni cosa vi emoziona: le onde del vostro sentire cercano un approdo dove poter fermarsi e sospirare. Le probabilità che quest’oggi vi possiate "illuminare d’immenso" sono altissime. Potrete sperimentare frequenti e ripetuti innamoramenti che il vostro tenero cuore vi può accordare, ma è un provvidenziale Saturno a temperare gli slanci eccessivi. Siete liberi professionisti o imprenditori? La vostra attività gode di una fase intensamente produttiva o di fertile preparazione per una futura semina. Estrosi e intrepidi, vi tuffate nelle acque di progetti imprenditoriali prestigiosi o, meglio ancora, fate rotta verso lidi di creatività e di espressione artistica.

Giornata in cui siete pronti per dare il meglio in ogni campo. Se siete single, basta vi guardiate intorno e forse vi potrete già accorgere di "un tram che si chiama desiderio" che potreste acchiappare al volo e incontrare l’anima gemella tanto desiderata. Nel caso invece la vostra esistenza sia assestata su basi affettive solide, è possibile che il dolcissimo volo di una cicogna stia per cominciare il lungo viaggio verso il vostro nido. Nella vostra professione siete soddisfatti di quel che avete realizzato: sapendo attendere e pianificando, avete costruito le basi di una fiducia tra i colleghi e presso i capi, destinata ad aumentare. Cominciate a mietere sempre più successi.

Pazientate un poco ancora in questa giornata di maggio nei rapporti familiari e sociali, in cui potreste avvertire un ambiente lievemente ostile. La strada percorsa di recente non è stata spedita o agevole, ma ora è la vostra oculata prudenza ad accompagnarvi. Riflettete sulla consistenza delle relazioni d’amore che durano a lungo. Capite quanto è complicato coniugare "ragione e sentimento". Focalizzate meglio le vostre ambizioni valutando quali progetti possono realizzarsi. Potrete pensare concretamente ad avviare qualche investimento economico accarezzato da tempo.

Potreste rimanere incantati da occhi languidi e sospirosi, pronti a trafiggervi senza pietà. Difficilissimo possiate infittire la schiera dei tanti "sedotti e abbandonati" che costellano i romantici legami. Vi occupate di rapporti col pubblico? Veleggiate nel vostro elemento preferito, l’aria spensierata e spassionata dell’eterna primavera. La rete di contatti che avete creato in campo professionale vi permetterà un fausto e abbondante raccolto, specie se siete nati in febbraio.

Questo venerdì di piena primavera mantiene le indicazioni benefiche di ieri, specie per i nati nella terza decade. La magica Luna si preoccupa ancora per oggi di vegliare su di voi e illuminare il cammino dei sentimenti. È il momento di rompere gli indugi e lanciarsi in un "tunnel dell’amore" dove attraversare una calda stagione di emozioni. Svolgete un’attività autonoma? Pianeti lenti possono aver modificato (negli ultimi tempi) gli assetti professionali e, forse, hanno pure messo in discussione la stabilità di alcuni rapporti lavorativi. Ma ora, con uno scenario rivoluzionato, vi muovete su nuove opportunità fiorite provvidenzialmente sulla vostra strada.