Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 11 maggio.

In amore, affidatevi alle emozioni che saranno la vera miccia per accendere nuove passioni o riattivare fiamme sepolte sotto la cenere. La Luna, in splendido aspetto con Giove, vitalizza i legami antichi oppure vi stende un tappeto rosso su quelli nuovi. Venere, che transita in angolo moderatamente positivo dal segno del Toro, vi porta in dono una considerevole quantità di buona sorte, che vi consente di affascinare, con la vostra personalità radiosa, chi vi ha toccato il cuore. Sul lavoro, infine, se pure siete obbligati a stare in ufficio, non vi pentirete della fatica supplementare.

Giornata molto positiva per voi nati sotto il segno del Toro. Un magnetico Plutone vi regala una straordinaria vigoria nel corpo e nella mente, che, apparentemente sepolta, riesce ad essere percepita dai vostri amici, dai collaboratori e da chi vi ama. Nel vocabolario del vostro sabato, per quanto riguarda la vita sentimentale, la voce erotismo sarà quella più importante. Irresistibili, potete spiccare il volo con un’anima gemella incontrata in circostanze molto particolari. Sul lavoro, un significativo progetto vi entusiasma, specie se festeggiate il vostro compleanno tra il 10 e il 15 maggio.

Sensibilità, intuito e una visione della realtà molto penetrante. Per i nati sotto il segno dei Gemelli si prospetta una giornata molto intensa. In amore, la parola da sottolineare quest’oggi è intimità. Proprio questa attitudine, infatti, vi consentirà di creare un’alchimia dei sensi con la persona che amate e di cui voi non potete fare a meno. Sul lavoro, invece, meditate come investire una sommetta di denaro che vi siete trovati come compenso di un vostro lavoro extra. Ma è opportuno farvi consigliare da una persona competente in ambito finanziario.

Quadro dei transiti planetari abbastanza buono per questo sabato, con diversi corpi celesti per voi ottimamente disposti. A osteggiarvi, ma solo un poco, c’è Saturno nel segno del Capricorno che metterà qualche freno al vostro protagonismo. In amore la parola chiave della giornata è attrazione. Il richiamo dei sensi vi apre a vivere le forti pulsioni che, in più di un’occasione, contrassegneranno il vostro vissuto di quest’oggi. Nettuno vi assiste, dandovi prontezza di slancio, sex appeal, curiosità e gusto per l’avventura. Se fate un lavoro connesso con la musica, Nettuno vi apre a spazi di grande creatività in cui poter esprimere al massimo grado la vostra vena creativa e artistica.

Una giornata abbastanza soddisfacente sotto molti punti di vista per i nati sotto il segno del Leone. Non a caso la parola d’ordine, per quanto riguarda la vostra vita sentimentale di questo 11 maggio, è sintonia. Giove e la Luna sono allineati positivamente, motivo per il quale riuscirete a costruire la base di sodalizi di tutto rispetto, in special modo se siete donne e siete nate nell’ultima decade leonina. La comunicazione con il vostro partner, infatti, riesce ad andare oltre le parole e i gesti, abbracciando appieno i desideri e i sentimenti. Sul lavoro, invece, riuscirete a maneggiare il denaro con disinvoltura e abilità. Non vi lasciate però tentare da acquisti troppo impegnativi e che le vostre tasche non possono reggere.

L'istinto vi suggerisce che "lassù qualcuno vi ama", riaccendendo quella speciale luce che è il segreto del vostro genuino modo di essere. In amore abbandonatevi alla concordia, la parola d’ordine che contraddistinguerà il vostro cammino sentimentale di questo sabato. Nettuno ma anche Plutone, sono i due astri che, dai segni di Capricorno e dei Pesci, promettono un weekend apprezzabile tanto per la seconda quanto per la terza decade del vostro segno. Dopo aver navigato in acque non proprio tranquille con la Luna, serenità anche con la vostra dolce metà. Oculatissimi nella gestione del denaro, lo dimostrate efficacemente questa giornata quando, un vostro parente vi chiederà consiglio su come sistemare un bene di famiglia. E voi vi distinguerete come sempre per essere consiglieri preziosi.

In questo sabato, nati sotto il segno della Bilancia, aprite le porte della vostra vita portando in dote un bel sorriso, annuncio della voglia di divertirvi e di un frizzante senso dell’umorismo. In amore esplorate nuovi orizzonti e godetevi passioni appena sopraggiunte o quelle storiche, che in questi giorni vivono una fase di rinnovamento. La Luna è splendida per voi e contribuisce a perfezionare l’arte della seduzione, attenta e giocosa, che sapete immettere nelle varie situazioni amorose. Per quanto riguarda la gestione delle finanze è bene che voi vi muoviate su una strategia di oculata prudenza, evitando manovre azzardate.

Piccoli contrasti in cielo decretati dal Sole contrario non turbano un clima abbastanza sereno dove riuscite a respirare a pieni polmoni. Probabilmente la sola parte oggi da tenere sotto controllo sono i rapporti familiari, in particolare quello con i fratelli e le sorelle. In amore il titolo scritto a chiare lettere nel disegno degli astri è 'fusione di intenti' e, 'prospettive future' con la vostra dolce metà. Il parterre planetario, infatti, vi consentirà strepitosi successi amatori. Per quanto riguarda la gestione del denaro, oggi date attenzione alla frenesia di spese pazze che un Sole contrario nel segno economico del Toro potrebbe innescare in voi, specie se appartenenti al gentil sesso.

Ancora bella Luna nel segno vostro amico del Leone propone una giornata prefestiva molto interessante e positiva per voi nati sotto il segno del Sagittario. In amore, 'ardore' è lo slogan che segna il vostro cuore nel cielo di questa piena primavera. Se ne siete convinti lanciatevi, con slancio e fiducia nel domani, in progetti di convivenza, di unione stabile o addirittura di matrimonio. Anche Saturno, dal vicino Capricorno, è al vostro fianco promettendo una razionalità impareggiabile con cui condurrete le vostre imprese sentimentali. Per quanto riguarda la gestione dei soldi, cercate di non buttar via, per capricci improvvisi e spese pazze, il vostro denaro: alcuni pianeti che corrispondono appunto alle risorse economiche, transitano in posizione dissonante, in modo più incisivo se appartenete alla seconda decade e vi obbligano a moderare le uscite monetarie per ragioni ludiche e a fare bene i conti.

Cielo di questo weekend sereno variabile per i nati sotto il segno del Capricorno. Marte, ancora in angolo dissonante, vi può dare qualche piccola contrarietà in famiglia. Sappiate tenere testa alle intemperanze dei figli, se siete genitori; è il caso di imparare anche a dire dei no che li facciano crescere. In amore, pur con qualche contrarietà astrale di passaggio, Plutone vi spalleggia in congiunzione dal vostro segno, che sa essere insieme passionale e razionale. Per quanto riguarda il lavoro, vi preparate a un significativo progetto di evoluzione che implica faticosi processi di adattamento. Ma non vi preoccupate: il Sole nel segno infaticabile del Toro vi fornisce le energie necessarie per arrivare alla meta, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 5 al 12 di gennaio.

Quadro astrale complessivamente positivo. In amore, la seduzione sarà il leitmotiv che accompagnerà in questo nuovo weekend. Giove nel caloroso Sagittario organizza i fuochi pirotecnici di occasioni irresistibili cui non vi sentite di rinunciare. Come su una giostra, non riuscite a star fermi su un singolo interesse, facendovi rapire da sguardi incantati e occhi languidi ad ogni angolo di strada. Saturno pone dei limiti a questa fase così eccitante e anche irrequieta per voi. Presto vi dedicherete, infatti, anima e corpo a un unico e solo grande amore. Sul lavoro, metterete a segno un bel risultato professionale, ragione per la quale vi sentirete profondamente gratificati.

Quadro planetario sereno per i nati sotto il segno dei Pesci. La Luna ha tali e tanti aspetti positivi da riflettere benefici influssi. In amore, la parola d’ordine è desiderio, che sarà in posizione privilegiata per tutto il weekend. Il Sole in Toro vi rende infatti particolarmente esuberanti e sensuali, capaci di attrarre le persone a voi più vicine. Non vi difetta nemmeno la componente romantica e sensibile, che un fortissimo Nettuno vi propone. Capaci come voi siete di intendere le emozioni altrui, vi avviate a colmare di attenzioni la persona amata. Se, infine, avete abbracciato la libera professione, non vi preoccupate di fare più ore del dovuto e malgrado sia sabato: avete particolarmente a cuore questo impegno, quindi non vi peserà particolarmente.