Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 12 maggio.

Oggi è la Festa della mamma e rendete omaggio a vostra madre con tutto l’affetto e il calore che vi contraddistinguono. La Luna, simbolo della maternità, nel segno amico del Leone vi dona anche le possibilità di una comunicazione aperta e affettuosa con lei. In amore ad illuminarvi l’anima e il corpo avrete, come sponsor prestigioso, una raggiante Venere che vi spalleggia nel vostro segno. Inoltre Giove, Venere e la Luna, a più riprese, contribuiranno a esaltare la vostra generosità d’animo in ambito sentimentale. Questa combinazione fortunata terrà costantemente accesi i fuochi della passione, temperando la vostra esuberanza nel donarvi al prossimo e rendendo tutto più spontaneo. Infine questa domenica, se necessario, sarete in grado di studiare con grande concentrazione.

Se siete madri quest’oggi godete dell’affetto pieno dei vostri figli. Se invece siete figli il vostro carattere sobrio saprà ad ogni modo dimostrare tutta la sua dedizione alla persona a cui la giornata di oggi è dedicata. In amore, da bravo segno di Terra quale siete, costruite gli affetti con pazienza e lealtà, per arrivare ad essere una cosa sola con il partner. In questa giornata di piena primavera, con Venere benefica dal limitrofo Ariete, potrete però scoprire che le emozioni autentiche non si quantificano, né tantomeno si capitalizzano. Nel caso foste studenti, Mercurio nel vostro segno vi assiste nel dare concretezza alla vostra preparazione.

La configurazione astrologica di questa domenica è abbastanza propizia. In amore, ad esempio, sarete alle prese con la stupenda occasione di esprimere la gioia di un sentimento condiviso, attingendo a piene mani, e con successo, alla vostra qualità prediletta: la comunicazione. Sole e Urano insieme si occuperanno di amplificare questo sentimento, sulla base della stima e del reciproco rispetto. Se invece siete sotto stress perché in fase di preparazione di esami e concorsi pubblici, non vi preoccupate poiché i transiti sono indirizzati solo a farvi arrivare al risultato sperato. Specie se avete a che fare con discipline matematiche, giuridiche o scientifiche.

Siete un segno che tiene alle istituzioni familiari, per questo oggi festeggiate la vostra mamma con tutto il sincero affetto di cui siete capaci. Per quanto riguarda gli altri ambiti della vostra vita, in amore, se siete single e in cerca dell’altra metà del cielo, guardatevi bene attorno, specie se appartenete alla seconda decade del vostro segno. Se, infine, dovete stare al passo con materie di studio giuridiche, scientifiche e economiche, quest’oggi avete la possibilità di contare su un’eccellente capacità di memorizzazione dei dati e di esposizione espressiva. Il risultato sarà una preparazione da dieci e lode.

Configurazione di questa domenica molto promettente in base a transiti che stimolano i vostri entusiasmi. Segno genuinamente portato a contraccambiare l’amore materno, festeggiate la vostra mamma con tutto il calore umano che possedete. In amore, Mercurio e Urano vi contrastano dal segno del Toro, ma solo allo scopo di provocarvi beneficamente. La vita affettiva, quest’oggi, si rivelerà infatti davvero soddisfacente. Se siete studenti e vi trovate in una fase di preparazione di un esame, di un’interrogazione a scuola o di un concorso pubblico, oggi avrete dalla vostra parte un intraprendente e fortunato Giove che promette circostanze favorevoli.

Oggi potete contate su una benefica energia che riuscirete a mettere in una situazione familiare. Per la festa della mamma sarete, come sempre, molto attenti e rispettosi festeggiandola al meglio. In amore, invece, seppur non siate dei sentimentali puri, quest’oggi vi spingete ad ascoltare i sussulti del vostro cuore che vi comunica di essere pronto a riprendere a battere con ardore, nell’esplosione della primavera. Infine, se siete in fase di preparazione di esami e concorsi pubblici, Mercurio vi offre i suoi ottimi contributi per la memoria e l'approfondimento intellettuale.

In questa domenica sarete immersi nell’atmosfera mondana di feste, ricevimenti e piccole gite tra amici che tanto vi fa stare a vostro agio. Non dimenticatevi della vostra mamma e ricordatevi di farle almeno un saluto o una telefonata per la sua festa. Per quanto riguarda la vostra vita sentimentale, fate attenzione perché un semplice flirt quest’oggi si trasformerà in un’appassionante avventura amorosa, specie se appartenete alla seconda decade. Bando alle vostre esitazioni e buttatevi con entusiasmo. Per quanto riguarda la situazione economica, da un po’ di tempo migliorano le vostre finanze, facendo nascere dentro di voi un desiderio di belle cose, di svaghi e, al limite, anche di costosi capricci, da ricercare in casa e fuori.

Domenica in cui trascorrete la festa della mamma in armonia. Specie se siete madri di figli piccoli, vi delizierete alla vista delle loro dimostrazioni d’affetto, rimanendone completamente conquistate. In amore, archiviati i sentimentalismi, con l’appoggio di Plutone potreste scoprire quanto è romantico vivere le storie d’amore in una cornice semplice, pacata, liberi da tempeste emotive troppo struggenti. Dall’alto della sua visione lungimirante vi guarda benevolo poi anche l’altro vostro protettore astrale, Nettuno, che vi combina un incontro fortunato, nel caso siate single. Infine, nel caso siate studenti, i transiti planetari sono al vostro fianco per darvi manforte nella preparazione delle sfide che vi attendono.

Grazie a Venere e Luna siete in perfetta forma fisica ed irradiate fascino come una star. Tanta è l’energia e il desiderio di piacere a tutti, ma cercate di riservare un pensiero anche alla vostra famiglia, se siete figli, nella domenica dedicata alla festa della mamma. In amore, invece, l’aria è un po’ tesa per colpa di Nettuno che si dispone in angolo contrario al vostro segno. Modulate molto attentamente le espressioni verbali e i toni che usate oggi: rischiate di essere fraintesi, specialmente dal partner e specie se festeggiate il vostro compleanno dal 5 al 10 di dicembre. Bruciare molte energie è nel vostro stile, ma lo spreco, specie se di denaro, non vi giova affatto. Riflettete, capirete quali e quante spese sono superflue nel vostro budget.

La Luna, simbolo astrologico della madre, vi fa festeggiare la vostra mamma con grande dedizione. Per quanto riguarda gli altri aspetti della vostra vita, in amore Saturno e Nettuno vi obbligano a fare i conti con le pause, le zone di silenzio o il necessario mettersi in discussione che lo scorrere del tempo impone alla vita di coppia. Soprattutto se festeggiate il vostro compleanno in gennaio. Se invece siete single vi muovete in ambito amoroso con una sicurezza in voi stessi che non conoscevate. Plutone, infatti, vi dona grinta e voglia di osare e vincere. Se, infine, state preparando esami e concorsi potrete far affidamento sulla vostra precisione e diligenza, anche grazie alla vicinanza di Saturno.

Quest’oggi avvertite i preziosi apporti di fortuna e benessere che un prospero Giove, da tempo in buon aspetto dal Sagittario, invia sul vostro segno. In famiglia vi inserite con gioia nelle celebrazioni della festa primaverile della mamma. In amore, una relazione amichevole iniziata in una chat con una persona vivace conosciuta sul posto di lavoro, quasi per caso, si sta trasformando a poco a poco in appassionante desiderio di seduzione reciproca. Infine, un utile scambio di mail con un amico particolarmente intuitivo vi aiuterà a fare chiarezza nei progetti per la vostra carriera. Vi spingerà verso iniziative che il vostro spirito, ora audace grazie a Marte, accoglierà con molto entusiasmo.

Siete uno dei segni più legati alla madre e dunque ci si aspetta che oggi, nella giornata a lei dedicata, vi avviciniate alla sua festa con cuore contento e sereno. È quello che farete, specie se appartenete alla schiera dei Pesci nati in marzo. In amore, siete al crocevia di significative decisioni da dover prendere in ambito sentimentale. Urano positivo e Marte negativo vi provocano nel dare una scossa di salutare rinnovamento all’attuale ritmo di vita di coppia. Malgrado l’impresa non sia facile, con l’appoggio di un adattabile Nettuno, potrete riuscire a farcela. In campo economico vi spingete a pensare di compiere un investimento che alcuni vostri amici vi dicono azzeccato, dove i vostri risparmi possano fruttare. Saturno, specie se siete nati in marzo, può darvi oggi una decisa chiarezza di vedute.