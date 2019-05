Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 13 maggio.

Volitivi e pieni di buone speranze, vi state predisponendo a costruire la vostra vita su solide basi affettive. Non mi manca neppure il gusto per l’avventura erotica o il coraggio di puntare in alto. Previste sorprese in serata, quando potreste imbattervi in un incontro imprevisto. Se svolgete un lavoro caratterizzato da intensi contatti sociali, sarà necessario avere un buon autocontrollo e andare incontro alle esigenze di tutti con equilibrio.

Siete propensi a seguire diversi progetti che vi si propongono quest’oggi. Sul piano relazione e sentimentale, potete contare su una buona dose di carisma e sex appeal. Potrebbe essere il momento buono per incontrare la persona giusta, con la quale costruire un rapporto a lungo termine. Sul lavoro, coltivate le vostre ambizioni professionali con pazienza e umiltà

Di fronte agli imprevisti, reagite con ironia e filosofia. La configurazione planetaria vi rende più propositivi in campo sentimentale, ma riuscite a mantenere il solito savoir-faire che vi contraddistingue. In campo professionale, sono favorite le manovre economiche. Sappiate approfittarne organizzandovi anche nei giorni che verranno.

Giornata caratterizzata da piccoli disturbi sul tono dell’umore e qualche incomprensione in ambito familiare. In amore, esplorate nuove emozioni. Le coppie di lunga durata vivono un periodo molto positivo della loro relazione. Sul lavoro si presenta un’occasione di investimento che va presa al volo. La configurazione planetaria vi consente di non farvi sfuggire questa opportunità.

Oggi in amore prevale nettamente la parte erotica su quella emotiva e sentimentale. Favorite le avventure per chi è single, ma anche le scappatelle per chi è in coppia. In campo professionale si profilano all’orizzonte nuovi scenari se svolgete un’attività creativa legata all’immagine e allo spettacolo. Gestite bene le vostre risorse e valutate, nei progetti in cui siete coinvolti, se il gioco vale la candela.

Il tono dell’umore è buono e ne beneficiano, in primis, i rapporti familiari, che per voi sono essenziali. Il rapporto di coppia è caratterizzato da un’intesa soddisfacente e promette nuove emozioni. Dovete, però prepararvi a nuove responsabilità che la situazione amorosa vi pone, prendendo decisioni definitive in merito a questioni ancora in sospeso. In ambito professionale avete fiducia nei vostri mezzi. Riuscirete a sciogliere, inoltre, alcune riserve su colleghi o collaboratori.

Vi fanno compagnia oggi allegria e senso dell’umorismo. Si profila, poi, una serata magica con la persona amata. Le decisioni prese con il vostro partner di recente hanno il merito di conciliare le ragioni della mente e quelle più prettamente sentimentali. Grazie ad un amico fidato riuscirete ad affrontare svolte cruciali in ambito professionale. Sarete, inoltre, capaci di armonizzare le diverse competenze a disposizione in ufficio.

Siete amabili nell’ambiente in cui vi muovete. In amore sapete conciliare ragione e sentimento. Alcune difficoltà incontrate recentemente dalle coppie saranno aggirate grazie alla volontà di adattamento e comprensione della realtà. Riuscite a emergere in campo creativo e artistico. Circondati da amicizie fidate, vedete realizzarsi un sogno coltivato a lungo. Ma sarà anche merito del vostro impegno e della vostra tenacia, oltra alla lungimiranza che avete dimostrato.

La vostra salute psicofisica è solida. Approfittatene per fare sport. La configurazione planetaria vi spinge alla ricerca dell’avventura, ma allo stesso tempo di donano uno spirito romantico alimentando il desiderio di una unione completa. Non vi lasciate sfuggire oggi un investimento che ha tutta l’aria di essere fruttuoso e organizzatevi con cura affinché ogni risorsa adatta allo scopo sia messa in campo.

Siete costretti ad adattarvi ai mutamenti, ma riuscirete a farlo con intelligenza. In amore seguite il flusso del rinnovamento e sappiate accogliere un corteggiamento, che arriva del tutto inaspettato. Non vi pentirete di avere aperto il vostro cuore alle novità sentimentali. In ambito professionale, la spinta all’azione non vi manca ma, in questa fase, state vivendo una fase di stanca.

Non vi manca il gusto del rischio e, in questa giornata, non avrete modo di annoiarvi. In amore avrete diverse occasioni sentimentali. Inizierete nuove relazioni affettive con tutta la vostra curiosità adolescenziale. Vi impegnate in nuovi progetti con tutto l’estro di cui siete dotati. Nella professione vi assicurate un ruolo di primo piano in campi che stanno al passo con i tempi o che possono prevedere l’uso dei più avanzati sistemi informatici.

Il vostro carattere appassionato e poliedrico ha modo di esprimersi con forza e di essere apprezzato appieno all’esterno. In ambito sentimentale avete esigenze di sviluppi evolutivi. Se siete single, un amore nuovo o rinato è in attesa della vostra approvazione. Affrontate con coraggio le incognite di nuovi assetti in ambito professionale, riuscendo a modulare le vostre competenze sulle diverse esigenze maturate in sede lavorativa. Servirà per guadagnarvi la stima tra i compagni di lavoro, che vi consentirà un meritato successo nei mesi a venire.