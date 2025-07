Madeira: "La famiglia è il luogo da cui scopriamo il mondo"

Il romanzo di questa settimana racconta due storie parallele, solo apparentemente distanti. Lo ha scritto Carla Madeira, una delle autrici brasiliane più lette e amate, ed è arrivato da qualche tempo in libreria per Fazi grazie alla traduzione di Giacomo Falconi. “Preludio” - è questo il titolo del romanzo - racconta due storie: quella di Vedina, una madre che compie nei confronti di un figlio un gesto sconsiderato, e quella di un’altra famiglia - composta da un’altra madre, da un padre e da due gemelli destinati a finire agli antipodi l’uno dell’altro. "Nelle famiglie c’è una demarcazione del territorio in cui i confini dicono: da qui in poi ci siamo solo noi", dice Carla Madeira. "Penso che le comunità familiari saranno sempre fonte di ispirazione per la letteratura, perché sono il nostro luogo di arrivo nel mondo - spiega la scrittrice a 'Incipit' - È da lì che iniziamo a stringere i primi patti di civiltà, ed è quello il luogo da cui cominciamo a scoprire il mondo".

