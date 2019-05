La quarta stagione della serie nata da un’idea di Roberto Saviano approda in prima tv su Sky Atlantic: appuntamento dal 29 marzo ogni venerdì alle 21.15 con i 12 episodi di Gomorra 4.



Fra i protagonisti ritroviamo Gennaro “Genny” Savastano, interpretato dall’attore Salvatore Esposito: ecco 10 cose da sapere su Genny prima di vedere Gomorra 4 – La serie.



1. Genny, il Boss di Gomorra - La Serie



Nella prima stagione di Gomorra – La serie, Gennaro era un ragazzino che cercava di dimostrare al padre, il potente Don Pietro, di essere all’altezza del cognome della famiglia. Oggi Genny è un uomo che regge sulle spalle l’impero ereditato dal padre, nonché marito e padre del piccolo Pietro: in Gomorra 4 proverà a dare una svolta alla sua vita, spostandosi fuori dall’Italia.

2. Genny Vs. Ciro



Prima amici, poi nemici, infine fratelli. Nella prima stagione di Gomorra – La serie, Ciro Di Marzio era il braccio destro di Don Pietro: geloso dell’ammirazione che il padre nutriva per lui, il giovane e inesperto Gennarino decide di fare la guerra a Ciro per lungo tempo. Nel corso delle stagioni, però, le cose cambiano: i due si ritrovano legati da un rapporto di amicizia fraterno, interrotto durante la terza stagione di Gomorra con la morte del personaggio interpretato da Marco D'Amore. Proprio da qui Gennaro Savastano deve riprendere in mano la sua vita, e deve farlo senza il suo fidato consigliere.



3. Il tatuaggio di Genny



Una scritta in spagnolo fissata sulla pelle: è il tatuaggio che campeggia sul petto di Genny Savastano. E’ il suo motto: “No confio ni en Dios” (Non mi fido nemmeno di Dio).



4. Gomorra - La serie: Genny e la moglie Azzurra



Il personaggio di Azzurra durante Gomorra 4 sarà tutt’altro che marginale: la moglie di Genny dimostrerà di essere degna di sedere al fianco del boss Savastano. Nel corso della seconda stagione i due sono convolati a nozze, ma all’interno della serie Genny ha avuto un’altra ragazza accanto a sé: con Scianèl, interpretata da Cristina Donadio, il giovane Gennarino instaura un legame ambiguo, fatto di amore e odio, sottomissione e comando, che solo la morte dell'ambiziosa camorrista riesce a spegnere.



5. Genny, che fisico!



Salvatore Esposito per interpretare la prima versione di Gennarino, quella goffa e morbida, è dovuto ingrassare di una decina di chili. Ma il Genny delle prime puntate scompare dopo il suo primo viaggio in Honduras durante la prima stagione: l’attore, per portare in scena un personaggio del tutto rinnovato, ha dovuto perdere 20 chili, sottoponendosi a duri allenamenti e a una dieta ferrea.



6. La cicatrice di Genny



Il Gennaro post-Honduras sfoggia una cicatrice sul viso che dona al personaggio un’aria da vero duro: sono serviti 60 minuti di trucco per realizzarla.



7. Il ritorno di Patrizia in Gomorra 4



In Gomorra 4 farà ritorno un vecchio personaggio, già conosciuto da Genny nelle passate stagioni: si tratta di Patrizia (interpretata da Cristiana Dell'Anna), una delle figure più ambigue, controverse e affascinanti della serie. Entrata nel meccanismo come ombra di Don Pietro in un periodo in cui lui doveva stare nascosto, è diventata scomoda protagonista dell’ingranaggio. La ritroveremo nella quarta stagione della serie.

8. Genny si allontana da casa



Gomorra 4 porterà Genny a muoversi per la prima volta anche tra i quartieri della Napoli bene, in un nuovo mondo fatto di linee ed architetture più rigide e chiare, ripulito da quell’estetica barocca fatta di oro e sfarzo a cui il pubblico della serie è abituato. Fino ad arrivare a Londra, il nuovo sogno di Genny.



9. Gomorra 4, nuovo look per Genny



Protagonista della serie fin dalla prima stagione, l’immagine di Genny nel corso degli episodi è cambiata molto. Dopo essersi trasformato da ragazzino a giovane esponente della malavita, con cresta da moicano sulla testa e immancabile giubbotto di pelle e borchie, in Gomorra 4 Gennaro cambia ancora una volta look: nella nuova stagione della serie tv Genny si nasconderà dietro a completi eleganti e giacche su misura per inseguire il sogno di diventare un uomo d’affari a Londra.



10. Gomorra per caso



In origine, Gennaro Savastano non doveva avere il volto di Salvatore Esposito. Ai provini per il ruolo del figlio di Don Pietro si sono presentati in oltre 1.200, ma Genny non era fra loro. O meglio, si trovava lì, ma solo in veste di assistente degli aspiranti interpreti. Fino a quando un giorno Laura Muccino e Stefano Sollima gli hanno proposto di sostenere il provino.