X Factor 13 è giunto alla conclusione, con la vittoria di Sofia Tornambene.

Ripercorriamo le fasi più salienti della gara, durante la quale i quattro finalisti hanno duettato con Robbie Williams.

L’opening con Robbie Williams e Alessandro Cattelan

La finale di X Factor 2019 si apre con uno spettacolo senza precedenti: Alessandro Cattelan, alla guida del talent show, dà il via allo show duettando con il super ospite della serata, Robbie Williams (FOTO). I due, affiatatissimi sul palco del Forum di Assago, cantano “Heavy Entertainment Show”, successo del 2016 dell’artista britannico, circondati da un numerosissimo corpo di ballo e dal pubblico in visibilio.

La finale di X Factor 2019, prima manche: Davide Rossi è quarto

Dopo l’entrata in scena dei giudici e dopo l’esibizione dei finalisti sulle note di “Ordinary World” dei Duran Duran, accompagnati dagli ologrammi dei loro avversari già eliminati, prende il via la gara. Sofia, Davide, La Sierra e Booda duettano con Robbie Williams, rispolverando i più noti successi dell’artista. Si parte con la giovane delle Under Donne, che intona la canzone d’amore “She’s the one”, seguita da La Sierra che mettono mano al testo di “Supreme”, restituendone sul palco un’inedita versione; i Booda si scatenano con Robbie Williams con “I can relate” e Davide chiude con “Feel”. Il televoto sentenzia: eliminato Davide Rossi. Il cantante degli Under Uomini, guidato da Malika Ayane, si classifica al quarto posto, abbandonando il sogno di vincere il talent show di Sky.

La finale di X Factor 2019, seconda manche: terzo posto per La Sierra

Sofia, La Sierra e i Booda si sfidano nella manche del “Best of”, proponendo ognuno un medley delle loro interpretazioni meglio riuscite durante il percorso all’interno del talent show di Sky. Si parte con il sound dei Booda, che travolgono il pubblico con un’esibizione ricca di energia e suoni decisi; prosegue Sofia che canta in italiano, inglese e francese; chiudono i La Sierra, che mescolano le loro rime ai testi di successi italiani e internazionali. Seconda eliminazione: il duo rap si classifica sul terzo gradino del podio di X Factor 13.

X Factor 2019, la finale: vince Sofia

Sofia e Booda si giocano il tutto e per tutto esibendosi con i loro inediti. La prima propone “A domani per sempre”, brano scritto di suo pugno all’età di 14 anni e ritoccato in vista del debutto discografico; la band canta “Elefante”, scritto da loro nella musica e nei testi.

Sofia Tornambene è la vincitrice della 13esima edizione di X Factor Italia. I Booda si classificano secondi.

Gli ospiti della finale

Oltre ai duetti con i concorrenti e con Alessandro Cattelan, Robbie Williams incanta con “Time for change” e “Let it snow”, con tanto di neve che scende sul palco del Forum di Assago, brani tratti dall’ultimo lavoro dell’artista, intitolato “The Christmas Present”, un doppio album a tema natalizio, fra inediti e grandi classici delle feste. Il secondo ospite della finale di X Factor 13 è Ultimo: il cantautore romano si cimenta in un medley dei suoi successi più noti (FOTO), finendo a presentare in anteprima assoluta il nuovo singolo “Tutto questo sei tu”. Lous and The Yakuza chiude la rosa dei super ospiti della serata: la cantante belga di origini congolesi, presto in arrivo con l’album di debutto, canta “Dilemme”; la hit che l’ha portata in vetta alle classifiche.