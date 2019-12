Duran Duran, storia del gruppo dagli anni 80 ad oggi. FOTO

I Duran Duran irrompono nelle classifiche inglesi di vendita nel 1981 grazie al singolo "Planet Earth", ma la critica non è molto generosa nei confronti di questo brano. Per la consacrazione bisognerà aspettare l'anno successivo con pezzi come "Rio", "Hungry like the wolf" e "Save a prayer". "Wild Boys", del 1984, diventa una delle canzoni simbolo del decennio