Chi è Sofia Tornambene, finalista di X Factor 2019

Musicalità, delicatezza, presenza scenica: Sofia Tornambene ha conquistato pubblico e giuria fin dalle Audizioni, approdando alla finalissima al Mediolanum Forum di Assago. Ripercorriamo la sua avventura all’interno di X Factor 13.

Appuntamento giovedì 12 dicembre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455). Gli altri finalisti sono: i Booda, Davide Rossi e La Sierra.

X Factor 2019, le esibizioni di Sofia Tornambene

Alle Audizioni di X Factor 13 Sofia ha portato un pezzo di sé, presentando il suo brano “A domani per sempre”, che ha convinto la giuria con quattro sì. Nel corso delle puntate la cantante ha dimostrato di essere un’artista eterogenea, spaziando dal cantautorato italiano con “La leva calcistica del ‘68” di Francesco De Gregori a Cherry Ghost e la sua “People Help The People”. E a chi dice che non ha energia, Sofia risponde con "Papaoutai" di Stromae, dimostrando di saper cantare bene persino in francese (e cantare in francese “è difficilissimo”, secondo Malika Ayane). Anche il suo look, Live dopo Live, si è fatto più audace.

L’inedito dei Sofia

Sofia ha scritto il suo inedito “A domani per sempre” all’età di 14 anni e il brano è stato ritoccato in vista dell’esordio discografico, in collaborazione con Valeria Romitelli. L’inedito della giovane cantante, dalle melodie dolci e delicate, porta gli ascoltatori in un universo magico, facendoli “volare su una cometa che pare vera” e strappandoli dallo stress e dalle immagini sfocate della vita quotidiana. “Un pezzo da adolescente per gli adolescenti”, lo definisce Mara Maionchi.

Sofia: i commenti della giuria di X Factor

Le sue esibizioni sono piaciute quasi sempre: le hanno detto che potrebbe cantare “il bugiardino dell’aspirina”, che ha una voce “che sembra seta” e che ha “un grande futuro” davanti a lei. La sua strada ideale? Quella che attraversa i grandi classici della musica, come ha notato Samuel dopo averla vista duettare con Tiziano Ferro alla semifinale di X Factor 2019: “Con i grandi classici ti trovi a tuo agio, il consiglio è quello di studiarli ancora di più”.

Chi è Sofia

Nata a Civitanova Marche (Macerata), Sofia Tornambene in arte Kimono studia e suona pianoforte, chitarra e batteria. La sua passione per la musica è nata grazie al padre, musicista jazz, e da circa due anni si impegna anche nella scrittura, raccontando nelle canzoni le sue esperienze personali. I gusti musicali di Sofia spaziano da Michael Jackson e Freddie Mercury a Billie Eilish, mentre tra gli artisti italiani apprezza Elisa.

