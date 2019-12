Saranno Tiziano Ferro e Aeham Ahmad gli ospiti che saliranno sul palco dell’X Factor Dome per la semifinale del programma in onda su Sky Uno. X Factor arriva quindi al penultimo atto prima di decretare il vincitore della tredicesima edizione. L’appuntamento per seguire la puntata è per giovedì 5 dicembre, come sempre alle 21.15 su Sky Uno. Il programma sarà anche disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su Now TV. Di seguito, tutte le informazioni relative alle esibizioni dei due ospiti, per essere preparati per guardare la puntata. A contendersi un posto per la finale saranno Booda e Sierra per la squadra di Samuel, Eugenio Campagna rappresentante degli Over, Davide Rossi per gli Under e Sofia Tornambene delle Under Donne.

Tiziano Ferro ospite a X Factor 2019

Sul palco di X Factor 2019, Tiziano Ferro torna come ospite e molto probabilmente eseguirà il brano “In mezzo a questo inverno”, terzo singolo estratto dall’album “Accetto Miracoli”. Il disco del cantautore di Latina ha subito conquistato la vetta dei più venduti e ora c’è tanta attesa per il tour negli stadi previsto per quest’estate. Da poche ore infatti lo stesso Tiziano Ferro ha confermato l’apertura di una nuova data allo stadio San Siro di Milano (la terza del tour) e un’altra allo stadio Olimpico di Roma. Un grande successo che conferma i numeri di una carriera straordinaria. Il tour sarà l’occasione per festeggiare i 40 anni e i 20 anni di attività dell’artista. “Accetto Miracoli”, l’album uscito ad ottobre, è stato anticipato dai singoli “Buona (Cattiva) Sorte”, “Accetto Miracoli” e “In mezzo a questo inverno”. Prodotto da Timbaland vede come ospite la partecipazione di Jovanotti nel brano “Balla per me”.

Aeham Ahmad sul palco di X Factor 2019

Il secondo ospite previsto per la semifinale di X Factor 2019, in onda giovedì 5 dicembre alle ore 21.15 su Sky Uno, è Aeham Ahmad. Pianista di fama internazionale, appartiene alla minoranza palestinese presente in Siria e ha vissuto gran parte della sua vita a Yarmouk, il campo profughi dove suo nonno trovò rifugio nel 1948. Nonostante le condizioni difficili ed estreme, Aeham Ahmad si laurea al conservatorio di Damasco e Homs dopo aver conosciuto la passione per la musica all’età di soli cinque anni. Il padre gli insegna a suonare il pianoforte e il suo talento sboccia conquistando il mondo e diventando un simbolo di libertà e speranza. Costretto a fuggire nel 2015, per il divieto che ha interessato la musica, Aeham Ahmad ha lasciato obbligatoriamente la moglie e i due bambini in Siria e ha raggiunto Monaco nel settembre dello stesso anno dopo aver attraversato Turchia, Grecia, Serbia, Croazia e Austria. Dopo essersi esibito in giro per la Germania, il suo messaggio di speranza e la sua musica stanno attraversando il mondo. A X Factor darà vita ad un’esibizione molto semplice a cui sta lavorando il direttore artistico del talent di Sky Simone Ferrari. L’obiettivo è dare risalto al messaggio di coraggio, orgoglio e speranza. «Sarà la mia prima volta in un talent, mi piace l’energia dei giovani. Io non ho talento, davvero. Sono stato forzato a suonare: in Medio Oriente ci sono Arabs Got Talent e X Factor in Libano, ma penso che mi avrebbero cacciato subito con quattro no», queste le parole di Aeham Ahmad.