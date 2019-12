"Ora posso annunciarlo: triplichiamo Milano e raddoppiamo Roma". Tiziano Ferro, ospite a Sky TG24, in una lunga intervista con il vicedirettore Omar Schillaci, ha svelato in esclusiva che nel suo prossimo tour saranno tre le date a San Siro (il 5-6-8 giugno) e due le tappe all'Olimpico, a metà luglio. "Lo stadio è bellissimo, sono troppo felice", ha spiegato il cantante, che ha anche presentato il suo nuovo album "Accetto miracoli" (“C’erano tante storie da raccontare, sono stati tre anni molto intensi”) e ha parlato di numerose tematiche, dalla fede all'amore fino al rapporto con il Natale e la lotta al bullismo. (LE TAPPE DELLA CARRIERA DEL CANTANTE - LE INFO SUL PROSSIMO TOUR) Giovedì 5 dicembre Tiziano Ferro sarà inoltre il grande ospite della semifinale di X Factor 2019, in onda alle 21.15 su Sky e NOW TV. L’artista si esibirà nell'opening con i concorrenti interpretando un medley di tre delle sue hit e presenterà poi, in anteprima assoluta live, il suo ultimo successo “In mezzo a questo inverno” (IL NUOVO SINGOLO "IN MEZZO A QUESTO INVERNO" - L'ALBUM "ACCETTO MIRACOLI").

La fede e i miracoli

Ferro ha raccontato il suo rapporto molto stretto con i miracoli: "Il miracolo per me è tutto, come la fede. Gli diamo una connotazione religiosa, ma esistono a prescindere dalla religione e lo dico da persona religiosa. L’unica cosa che ci porta avanti nella vita è fede, ce l’abbiamo dentro. Se poi hai anche la fortuna di avere un credo religioso meglio per te".

Il bullismo

Sulla lotta al bullismo, tema molto caro a Ferro, il cantante ha detto che "tante parole hanno peso, io ho tanti amici con cui ho iniziato con il piede sbagliato, magari erano bulli ma poi hanno chiesto scusa. L’empatia si recupera".

La depressione

"Ci sono persone che hanno capacità lenitive per il cuore. Può essere un parente ma anche un amico", ha detto Ferro. "Noi non capiamo di vivere nel disagio. Quando esci nel mondo scopri la possibilità di essere felice. Io mi sento fortunato e guerriero".

La famiglia e il rapporto speciale con il Natale

L'artista di Latina ha raccontato aneddoti della sua infazia, legati al Natale: "Nella mia famiglia, piccola e compatta, molto forte, il Natale ha sempre avuto un valore simbolico. Mio padre faceva in modo fosse magico. Mi ha regalato i Natali più belli della mia vita. A me piaceva il golf, volevo una mazza da golf e mio papà è riuscito a regalarmela. La appese tra le scale e io rimasi sorpreso".

L’amore e il matrimonio

“Ho provato tante gioie, quando si cresce hanno sfumature diverse", ha spigato Tiziano Ferro. "Ma la gioia della proposta di matrimonio mi ha fatto provare quella stessa sensazione di gioia del Natale. Avere fiducia in una persona e dirgli si mi ha fatto capire perché l’uomo da sempre celebra l’amore”.

L'incontro con Timbaland

Il cantante ha anche spiegato come è nata la collaborazione con Timbaland, il produttore del disco: "È sempre stato aperto a collaborazioni molto diverse dal suo mondo musicale. Gli interessa solo la musica. Al primo incontro voleva subito sentire le mie canzoni. Dopo mezzora che le ha ascoltate ha deciso che voleva salire a bordo e lavorare insieme".

La collaborazione con Battiato

"Una collaborazione che ho nel cuore è quella con Franco Battiato", ha raccontato Ferro. "La prima volta che lo ascoltai ero in ospedale per un attacco di asma e avevo nel walkman “Gli uccelli” di Battiato e la ascoltai a ripetizione. Gli ho sempre voluto bene, come fosse stato uno zio che veniva a trovarmi. Vederlo abbracciare un progetto con me ha avuto un sapore speciale".