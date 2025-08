"Dreaming (Wide Awake)", brano del nuovo album degli under:tones

Un primo brano per raccontare una nuova storia di musica: ecco “Dreaming (Wide Awake)”, singolo degli under:tones, ensemble composta da Alex Neri, Matteo Zarcone e Sonny Reeves, e che anticipa l’album "Encounters" in arrivo nel 2026. Un singolo accompagnato da video che vi presentiamo in anteprima, girato tra le strade di Los Angeles, e che segna il debutto di Through the Void Records, etichetta indipendente con sede in Florida nata per valorizzare il talento musicale italiano a livello internazionale

Un nuovo singolo, un album in arrivo nel 2026, tre personalità d’eccellenza della scena musicale internazionale: gli ingredienti ci sono tutti, ora non resta che ascoltare e immergersi nel mondo degli under:tones , ensemble composta da Alex Neri, Matteo Zarcone e Sonny Reeves. Alex Neri, pioniere dell’elettronica italiana e figura di riferimento che ha influenzato profondamente il suono della musica elettronica degli ultimi trent’anni si unisce a Matteo Zarcone, polistrumentista e produttore italiano attivo da anni tra Europa e Stati Uniti e a Sonny Reeves, frontman britannico dalla voce magnetica, con una lunga esperienza di collaborazioni internazionali per Dreaming (Wide Awake), singolo in uscita venerdì 1° agosto.

Il video di "Dreaming (Wide Awake)" in anteprima su Sky Tg24

Il brano è accompagnato da un video girato tra le strade di Los Angeles, città che si presta perfettamente alle sfumature musicali di questa canzone. In uno scenario attraversato da una sottile nostalgia, Dreaming (Wide Awake) è un cortometraggio che racconta luci e ombre dell’adolescenza, tra aspettative, desideri e sogni ad occhi aperti. Un video che porta la firma di Cristina Principe per regia e montaggio, con visual effect di Francesco Taddeucci e Valerio Gamboni.

Un nuovo brano che lancia l'etichetta indipendente Through the Void Records

L’uscita del singolo coincide con il lancio ufficiale di Through the Void Records, etichetta indipendente con sede in Florida che opera in Italia con il supporto di una rete internazionale di professionisti tra Europa, Regno Unito e Stati Uniti. Fondata da Lawrence Fancelli, TTV Records nasce con l’obiettivo di colmare il divario tra il talento musicale italiano e le opportunità del mercato globale. Nel 2024 l’etichetta ha avviato una nuova fase di espansione con la nomina di Alessandra Pellegrineschi (ex Sony Music Publishing e Believe) a Head of Business & Operations, seguita dall’ingresso di Matteo Zarcone come A&R Manager e Gianluca Faliero come Project Manager.