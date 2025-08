Giannini omaggia Lina Wertmüller in Un viaggio per incontrare Mimì

Giannini sulle tracce di Mimì: tra Sicilia, memoria e omaggio a Lina Wertmüller

C’è un’automobile d’epoca che attraversa le strade di una Sicilia che muta eppure resta immutabile nella sua potenza evocativa. A bordo c’è Giancarlo Giannini, con il volto segnato dal tempo e dallo sguardo ancora capace di raccontare un’epoca. Un viaggio per incontrare Mimì, scritto e diretto da Alfredo Lo Piero, è molto più di un documentario o di un film celebrativo: è una mappa affettiva che intreccia cinema, ricordi, geografie dell’anima e cicatrici sociali.

Prodotto da CINE CT Studios e in uscita nelle sale cinematografiche il 29 settembre 2025, il film rappresenta un sentito tributo a Lina Wertmüller, la prima regista donna candidata all’Oscar, e al suo capolavoro del 1972 Mimì metallurgico ferito nell’onore. Fu proprio in quel film che Giannini, nei panni di Domenico “Mimì” Mardocheo, regalò una delle sue interpretazioni più iconiche e radicate nel corpo del Sud.

A oltre cinquant’anni da quell’esperienza, Un viaggio per incontrare Mimì si trasforma in una sorta di pellegrinaggio laico: da Palermo a Corleone, passando per Poggioreale, Agrigento, Catania. Un’odissea intima e collettiva che riporta in superficie le tensioni sociali di un tempo, ma anche la bellezza perduta, la memoria storica, le domande rimaste aperte. Cos’è rimasto oggi della Sicilia che Lina Wertmüller raccontò con ironia, rabbia e poesia? E cosa resta di Mimì, l’uomo travolto dal suo stesso orgoglio e dalla Storia?

Accanto a Giannini troviamo un cast che ha il sapore della terra e del teatro: Tuccio Musumeci, Enrico Terrana, Claudio Musumeci e Alessandro Caruso. Con loro si costruisce un dialogo tra generazioni, tra chi c’era e chi oggi raccoglie il testimone di un cinema che ha avuto il coraggio di raccontare la realtà senza filtri.