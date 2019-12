Chi è Davide Rossi, finalista di X Factor 2019

Ha rischiato l’eliminazione più volte, ma Davide Rossi non si è arreso e ha conquistato un posto nella finalissima al Mediolanum Forum di Assago. Ripercorriamo la sua avventura all’interno di X Factor 13.

Appuntamento giovedì 12 dicembre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455). Gli altri finalisti sono: La Sierra, i Booda, Sofia Tornambene.

X Factor 2019, le esibizioni di Davide Rossi

Si è esibito quasi sempre al pianoforte: Davide Rossi ha dimostrato di essere un ottimo cantante e un bravissimo musicista. Alle Audizioni si è fatto notare interpretando “You Give Me Something” di James Morrison, poi si è misurato con successi del calibro di “Ordinary People” di John Legend, “Virtual Insanity” di Jamiroquai, “Treat You Better” di Shawn Mendes, finendo pure per scomodare i Queen con "Don't Stop Me Now". Elegante e pacato sul palco, Davide ha mostrato anche un lato divertente, testimoniato dalla cover di “Uptown Funk” di Mark Ronson feat Bruno Mars proposta durante la semifinale.

L’inedito di Davide

Davide debutta sul mercato discografico italiano con l’inedito in lingua inglese “Glum”, un brano semplice ma profondo, che parla di amore e abbandono. Fra gli autori spiccano Roberto Vernetti e Michele Clivati, che con questo pezzo riescono ad esaltare tutte le doti artistiche del giovane artista.

Davide: i commenti della giuria di X Factor

“Hai la stoffa del crooner”, gli hanno detto. Ma lui ha tutte le doti per esplorare orizzonti più ampi: “Sei bravissimo, suoni benissimo, si vede che hai un futuro musicale dalla tua. Ti consiglio di viaggiare un po' di più all'interno della musica, hai la possibilità di farlo, provaci", consiglia Samuel. La sua identità musicale, forse, non è ancora del tutto definita, ma la giuria concorda nel dire che Davide “ha una voce talmente potente da riuscire a trasmettere una carica di energia pazzesca”.

Chi è Davide

Viene da Rieti, ha 21 anni, studia al conservatorio e suona il pianoforte. Davide Rossi ama comporre le sue melodie e da qualche tempo si cimenta anche con i testi, pur trovando più difficile stringere fra le dita una penna, piuttosto che i tasti del pianoforte. Il suo genere preferito è il pop, con un occhio di riguardo per le hit degli anni Settanta e Ottanta.

Guarda X Factor su Sky Uno tutti i giovedì alle 21.15 e rivedi i momenti più belli del talent sul sito ufficiale