Chi sono i La Sierra, finalisti di X Factor 2019

Tengono alto il vessillo del rap all'interno del talent show di Sky: dalle Audizioni all'inedito, fino alla finale al Mediolanum Forum di Assago, scopriamo di più su La Sierra.

Appuntamento giovedì 12 dicembre alle 21.15. Gli altri finalisti sono: Davide Rossi, Sofia Tornambene, i Booda.

X Factor 2019, le esibizioni di La Sierra

Il duo rap canta, scrive e produce i propri brani autonomamente. Alle Audizioni di X Factor 13 i La Sierra si sono fatti scoprire proponendo l’inedito “Enfasi”, ancora in una forma grezza, costruito sulla cover musicale di “Stolen dance” di Milky Chance. Nel corso delle esibizioni hanno mostrato la potenza della loro penna, mettendo mano ai testi più eterogenei, da “New Rules” di Dua Lipa a “Mockingbird” di Eminem. Una delle imprese più difficili? Eseguire la loro versione di “The Ecstasy of God” di Ennio Morricone, accompagnati da un’orchestra di quaranta elementi.

L’inedito dei La Sierra

“Enfasi” è il brano con cui La Sierra si sono presentati alle Audizioni di X Factor 2019: la canzone, scritta di loro pugno, matura energia rima dopo rima, fino ad esplodere in un ritmo coinvolgente. In vista dell’esordio discografico, il duo ha rimesso mano al brano, migliorandone sound e potenza musicale, strizzando un occhio al pop. “Enfasi”, durante la prima settimana sul mercato, è stato il migliore inedito in termini di streaming fra quelli lanciati dai concorrenti di X Factor 13.

La Sierra: i commenti della giuria di X Factor

Il duo rap è una delle rivelazioni della 13esima edizione di X Factor Italia: i La Sierra nel tempo hanno mostrato una grande sintonia sul palco, una forte presenza scenica e una penna decisa. Samuel, che li accompagna nel loro percorso all’interno di X Factor 13, dice: “Mi emoziona vederli diventare dei professionisti grazie al duro lavoro che stanno facendo, hanno voglia di fare questo come mestiere e se lo meritano". Gli altri giudici concordano sul loro talento nella scrittura.

Chi sono i La Sierra

Si chiamano Giacomo e Massimo, hanno entrambi 26 anni e vengono da Roma. Hanno scelto il nome del loro gruppo dando spazio a emozioni e sentimenti: il nome “Sierra” nasce dalla volontà di creare un luogo immaginario e desolato, una sorta di scatola vuota in cui poter riporre quello che si vuole; “Sierra”, per loro, è la parte più malinconica che ognuno di noi ha dentro di sé. La loro musica? Dalle sonorità trap (date anche dall’utilizzo di autotune), si avvicina al cantautorato, ricercando una vena pop.

