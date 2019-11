X Factor 2019, tutti gli inediti VIDEO

Il loro sogno resta quello di giungere alla finale di X Factor 13, il prossimo 12 dicembre al Mediolanum Forum di Assago, ma essere approdati nell’industria discografica italiana è un enorme traguardo per i concorrenti del talent show di Sky.

Scopriamo gli inediti di X Factor 2019, presentati ieri sera su Sky Uno.

“Like I Could” di Nicola Cavallaro

C’è Tom Walker dietro all’inedito di Nicola Cavallaro, che con “Like I Could” si fa romanticamente pop, raccontando con voce roca e profonda il dolce dolore della mancanza, della nostalgia. Il brano, secondo Malika Ayane, rappresenta il punto di incontro fra il Nicola giunto a X Factor 2019 e la sua maturazione artistica.

“Cornflakes” di Eugenio Campagna

È una storia d’amore quella narrata dalla melodia in salsa indie del suo inedito: Eugenio Campagna, in arte Comete, canta l’attesa di un innamorato, finendo su ritmi pop con l’avanzare del brano. “Cornflakes” è stata scritta da lui.

“Enfasi” di La Sierra

L’amore è protagonista del brano del duo rap La Sierra, intitolato “Enfasi”, che parte in sordina per poi esplodere in un energico avanzare di rime. Scritto dai giovani cantanti, il brano dimostra la loro “grande capacità di penna” e si tinge di qualche sfumatura pop che lo rende più musicale.

“Glum” di Davide Rossi

Con il suo inedito “Glum”, Davide Rossi dimostra di avere lo spirito del crooner. Fra gli autori del brano spiccano Roberto Vernetti e Michele Clivati: "L'inedito di Davide è un brano semplice ma profondo, perché proprio come lui è ricco di piccoli ossimori", secondo Malika Ayane. Davide lo esegue al pianoforte.

“Chasing Paper” di Giordana Petralia

Giordana Petralia entra nel mercato discografico con il brano "Chasing Paper" scritto, tra gli altri, dalla star internazionale Sia. La canzone si propone come un inno alla libertà, anche e soprattutto morale, a cui tutti - commenta Giordana - dovrebbero ambire.

“Elefante” dei Booda

Loro provengono “dalla cosiddetta giungla urbana", così i Booda hanno deciso di titolare il loro inedito "Elefante", un brano che catapulta il pubblico in uno zoo distopico, cadenzato da un ritmo tribale. L’energia resta: “Loro sono musica potente, ritmo tribale e una bellissima voce che canta per la prima volta in italiano”, dice Samuel. Scritto da loro nella musica e nei testi, hanno collaborato all’arrangiamento, Samuel, Davide Napoleone e Alessandro Bavo.

“A domani per sempre” di Sofia Tornambene

Un inedito delicato, che fa “volare su una cometa che pare vera”, quello di Sofia Tornambene. Scritto dalla giovane artista all’età di 14 anni, "A domani per sempre" è stato ritoccato nella base per adattarlo al panorama musicale odierno.

