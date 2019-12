Ad aprire la serata è stato l'ospite internazionale, Robbie Williams, entrato in scena sulle note di "The heavy entertainment show", con Alessandro Cattelan al pianoforte, prima da soli e poi raggiunti da tutti i concorrenti. I duetti sono stati sulle note di "She's the one" con Sofia Tornabene, "Supreme" con i Sierra, "Kids" con i Booda e "Feel" con Davide Rossi. "Angels" è invece il brano che Williams ha cominciato a cantare da solo, per finire insieme a tutti i finalisti