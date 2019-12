6 cose da sapere prima di vedere la finale di X Factor di stasera

Quattro finalisti, tre ospiti e un solo vincitore: la 13esima edizione di X Factor Italia giunge alla finale. Appuntamento stasera alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455).

1. La finale di X Factor 2019 al Forum di Assago

X Factor 13 per la finale di stasera cambia location: i quattro finalisti si esibiranno presso il Mediolanum Forum di Assago, che negli anni ha accolto i più grandi nomi della musica italiana e internazionale. Ad ospitare Davide, Sofia, Booda e La Sierra sarà un palco professionale, che nel complesso misura oltre 1200 metri quadrati, con 18 telecamere a immortalare la serata e oltre 800 corpi illuminanti. Per dare vita allo spettacolo della finale, più di 500 tecnici hanno lavorato all’allestimento per ben 72 ore.

2. I finalisti di X Factor 2019

A concorrere al titolo di vincitore sono Sofia Tornambene, unica superstite della squadra delle Under Donne di Sfera Ebbasta, Davide Rossi accompagnato nel suo percorso di crescita musicale da Malika Ayane, e La Sierra e Booda con Samuel. È la prima volta nella storia del talent show di Sky che due gruppi giungono alla finale; di Over, invece, neppure l’ombra, con Mara Maionchi che resta a bocca asciutta quest’anno (dopo avere vinto nelle due scorse edizioni).

3. X Factor 13, la finale: pronti per la gara

Tre le manche di gara previste dalla finale di X Factor 2019. I finalisti si esibiranno inizialmente insieme a Robbie Williams, duettando con il super ospite internazionale della puntata. Solo tre cantanti procederanno all’interno della finalissima, prendendo parte al “Best of”, fase in cui i concorrenti presenteranno un medley dei brani che li rappresentano al meglio, scegliendo fra quelli proposti nel corso delle settimane precedenti. Lo scontro finale, a due, avverrà a suon di inediti e solo uno dei concorrenti uscirà vincitore.

4. Robbie Williams alla finale di X Factor 13

Alessandro Cattelan lo aveva annunciato già da qualche settimana: il cantante sarà il super ospite della finale di X Factor 13. L’ex componente dei Take That non solo duetterà con i finalisti, ma stasera porterà a X Factor Italia un po’ di magia natalizia, interpretando “Time for change” e “Let it snow”: è appena uscito il primo album di Natale dell’artista, intitolato “The Christmas Present”, un doppio album composto da “Christmas Past” e “Christmas Future”, con all’interno brani inediti e grandi classici della tradizione natalizia, eseguiti con alcune speciali guest star.

X Factor Italia ospita ancora una volta una star di fama mondiale: con oltre 80 milioni di album venduti in tutto il mondo, 14 singoli numero 1 e 18 BRIT Awards vinti, Robbie Williams è fra gli artisti più premiati di sempre.

5. Ultimo ospite della finale di X Factor 2019

Reduce da una tournée da record, terminata lo scorso luglio allo stadio Olimpico di Roma (GUARDA LE FOTO), Ultimo stasera salirà sul palco della finale di X Factor 2019 per presentare, in anteprima assoluta, il suo nuovo singolo “Tutto questo sei tu”, una ballad romantica in uscita il 13 dicembre 2019. Inoltre, il cantautore romano - che vanta 31 dischi di platino e 16 dischi d’oro - eseguirà un medley dei suoi successi più celebri. Il nuovo tour di Ultimo partirà il prossimo 29 maggio, attraversando l’Italia con 14 date live.

6. X Factor 13, Lous and the Yakuza alla finale

Oltre ad artisti già consacrati, X Factor Italia invita sul palco della finale della 13esima edizione anche una stella nascente della musica: stasera sarà la volta di Marie-Pierra Kakoma in arte Lous and the Yakuza, artista belga originaria del Congo, autrice del brano “Dilemme”, lanciato lo scorso settembre e già in vetta alle classifiche italiane (e nella Top 10 della Viral 50 Italia di Spotify). L’album di debutto della 23enne, intitolato “Gore”, uscirà a inizio 2020 e il 2 aprile Lous and the Yakuza terrà il suo primo concerto in Italia, a Milano.

Guarda X Factor su Sky Uno tutti i giovedì alle 21.15 e rivedi i momenti più belli del talent sul sito ufficiale