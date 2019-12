Sofia Tornambene, Davide Rossi, La Sierra e i Booda stasera si affrontano alla finale di X Factor 13: chi di loro vincerà il talent show di Sky? Alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455).

di Floriana Ferrando

Il Mediolanum Forum di Assago, con un palco di oltre 1200 metri quadrati, ospita stasera la finale della 13esima edizione di X Factor Italia.

I quattro finalisti si esibiranno in una prima manche di gara duettando con il super ospite internazionale, Robbie Williams, ma solo tre di loro potranno procedere all'interno della sfida.

La seconda eliminazione della finale di X Factor 2019 seguirà alla manche intitolata "Best of", durante la quale i concorrenti proporranno un medley delle loro interpretazioni meglio riuscite all'interno di X Factor 13. Infine, l’ultimo scontro, uno contro uno, sulle note degli inediti.

Nel corso della finale di X Factor 2019 ascolteremo in esclusiva il nuovo singolo di Ultimo, intitolato “Tutto questo sei tu”, in uscita venerdì 13 dicembre. Ospite anche la stella nascente della musica, Lous and the Yakuza: la 23enne belga, originaria del Congo, è autrice del successo “Dilemme”, in vetta alle classifiche. Presto in arrivo il suo album di debutto.

