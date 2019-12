X Factor 2019, la semifinale: cosa è successo ieri sera in 4 minuti VIDEO

Si sono esibiti in due manche di gara i concorrenti di X Factor 2019 ieri sera, ma uno di loro ha dovuto abbandonare il sogno di giungere in finale: eliminato Eugenio Campagna, che non ha superato il ballottaggio contro i Booda.

X Factor 2019, l’opening della semifinale con Tiziano Ferro

La semifinale di X Factor 13 è partita in grande stile: Eugenio Campagna e Davide Rossi hanno cantato insieme a Tiziano Ferro il successo "Non me lo so spiegare", seguiti dai Booda e La Sierra sulle note della hit "Indietro", un medley che si è chiuso con "Il regalo più grande", che la star del pop italiano ha interpretato duettando con Sofia Tornambene. Tiziano Ferro ieri sera ha presentato il singolo “In mezzo a questo inverno”, tratto dal suo ultimo lavoro “Accetto miracoli”.

X Factor 2019, la prima manche della semifinale

Ad aprire la semifinale di X Factor 2019 è stato il duo rap La Sierra, che ha rimesso mano a una hit che ha fatto la storia della musica, “Born Slippy, Nuxx” di Underworld, catapultando il pubblico indietro nel tempo. L'unica superstite delle Under Donne, Sofia, ha affrontato il Re del pop Michael Jackson con “Human Nature”, restituendo una performance "eseguita perfettamente", mentre Davide ha lasciato interdetta la giuria cantando al pianoforte la sua personale versione di “Toxic” di Britney Spears. A chiudere la prima manche di gara sono stati i chiassosi Booda, con “Dibby Dibby Sound” di Dj Fresh vs Jay Fay, e l'essenzialità di Eugenio con “Una buona idea” di Niccolò Fabi, "una delle meglio riuscite" secondo Samuel. Il meno votato della prima manche di gara è stato Eugenio Campagna, destinato per la prima volta al ballottaggio.

X Factor 2019, semifinale: la manche “My song”

La seconda manche di gara della semifinale di X Factor 13 ha chiamato i concorrenti ad eseguire un brano a loro scelta, una canzone che esaltasse le loro caratteristiche artistiche. Il mega medley è partito con l’energia di “Uptown Funk” di Bruno Mars cantata da Davide, poi La Sierra hanno interpretato “Ni Ben Ni Mal” di Bad Bunny, Sofia ha proposto “Love of my Life” dei Queen e i Booda hanno chiuso la manche con "Level Up” di Ciara, un brano che ha riportato la band all’interno del loro habitat naturale. I meno votati della seconda manche sono stati i Booda.

X Factor 13, eliminato Eugenio Campagna

Booda e Eugenio si sono giocati il tutto e per tutto con i loro cavalli di battaglia. Il cantante degli Over ha provato a convincere al giuria interpretando "Glovo", un brano scritto di suo pugno e già presentato alle Audizioni; i Booda hanno puntato sull’energia di "M.I.L.F. $" di Fergie. Samuel, Malika Ayane e Sfera Ebbasta - contro il parere di Mara Maionchi - hanno scelto di eliminare il cantautore degli Over.

Sofia, Davide, Booda, La Sierra sono i finalisti della 13esima edizione di X Factor Italia.

Gli ospiti della semifinale di X Factor 2019

A sorpresa, il rapper e producer tha Supreme ha portato il suo sound e le animazioni del suo cartoon all’X Factor Dome, sulle note di “Blun7 A Swishland”. Ospite della semifinale di X Factor 2019 anche il pianista siriano Aeham Ahmad, che prima ha eseguito la sua “I forgot my name” e poi ha cantato “Mad World” dei Tears for Fears, insieme ai dodici concorrenti della fase dei Live di X Factor 13.

Guarda X Factor su Sky Uno tutti i giovedì alle 21.15 e rivedi i momenti più belli del talent sul sito ufficiale