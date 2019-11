8 cose da sapere prima di vedere il quarto Live di X Factor di stasera

Dopo la doppia eliminazione di Lorenzo Rinaldi e Marco Saltari avvenuta la scorsa settimana, i concorrenti di X Factor 2019 restano in otto: i cantanti si esibiranno stasera al quarto Live del talent show, eseguendo i brani assegnati dai giudici nel corso della settimana. Appuntamento alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455).

Ecco 8 cose da sapere per arrivare preparati stasera alla visione della puntata di X Factor 2019.

1. X Factor 2019, quarto Live a due manche

Sofia, Giordana, Davide, Nicola, Eugenio, Booda, Seawards e Sierra si affronteranno in due manche di gara. I concorrenti, accompagnati da Alessandro Cattelan, si esibiranno divisi in due manche da quattro performance l’una. I due nomi meno votati si sfideranno al ballottaggio e uno di loro sarà eliminato.

2. Verso gli inediti di X Factor 2019

Dei 12 concorrenti giunti alla fase finale di X Factor 2019 ne rimangono solo otto: quella di stasera è una puntata cruciale perché chi supererà indenne la prova, giungerà la prossima settimana al Live degli inediti, facendo l’ingresso ufficiale nel panorama della discografia italiana.

3. X Factor 2019, quarto Live: le assegnazioni di Samuel

Samuel è l’unico giudice di X Factor 13 con la squadra ancora al completo: per il duo rap dei Sierra questa settimana ha scelto “Snow” dei Red Hot Chili Peppers, mentre i Booda si confronteranno con “Milf Money” di Fergie. Grande attesa per l’esibizione dei Seawards: stasera canteranno il loro inedito “Feel”.

4. X Factor 2019, quarto Live: le assegnazioni di Mara Maionchi

Gli Over di Mara Maionchi hanno perso la voce di Marco Saltari la scorsa settimana e procedono in due. Per i talenti più maturi del talent show di Sky la gara prosegue con Nicola Cavallaro che si cimenterà con il brano “90 min” di Salmo e con Eugenio Campagna, che proporrà la sua versione di “Delicate” di Damien Rice.

5. X Factor 2019, quarto Live: le assegnazioni di Sfera Ebbasta

Sfera Ebbasta e le sue Under Donne gareggiano in due: il giudice questa settimana ha assegnato il brano “Papaoutai” di Stromae a Sofia Tornambene e “Highest In The Room” di Travis Scott a Giordana Petralia.

6. X Factor 2019, quarto Live: le assegnazioni di Malika Ayane

Malika Ayane punta tutto su Davide Rossi, unico componente degli under Uomini rimasto in gara, dopo l’eliminazione di Lorenzo Rinaldi e Enrico di Lauro. Davide canterà ancora una volta in inglese: stasera farà ascoltare al pubblico una cover del celebre brano dei Queen, “Don't Stop Me Now”.

7. Gianna Nannini ospite a X Factor 13

Appena insignita del Premio Tenco 2019, la rocker italiana stasera farà cantare il pubblico intonando una delle sue più celebri hit dal palco dell’X Factor Dome. Gianna Nannini sta tornando sulla scena musicale con il nuovo disco di inediti intitolato “La Differenza”, in uscita venerdì 15 novembre. L’album arriva a due anni di distanza da “Amore gigante” del 2017.

8. X Factor 2019: Mabel è l’ospite internazionale del quarto Live

Oltre 3,5 milioni di singoli venduti nel Regno Unito, più di un miliardo di stream in tutto il mondo e solo 23 anni: sono i numeri di Mabel, una delle nuove stelle della musica internazionale che sarà ospite stasera al quarto Live di X Factor 2019. La star si esibirà con il singolo “Don’t Call Me Up”, che le ha fatto conquistare quest’anno le classifiche di mezzo mondo, collezionando successi in Europa, America e Asia. Mabel tornerà in Italia per un’unica data a Milano il 24 febbraio 2020.

