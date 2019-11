X Factor 2019, Sofia Tornambene canta "C’est la vie" di Achille Lauro. VIDEO

Sofia Tornambene conquista i giudici e il pubblico nel terzo live di X Factor. Lo show, andato in onda giovedì 7 novembre su Sky Uno, ha incoronato la 17enne, che ha prima riproposto il brano con cui si era presentata alla audition e poi ha rapito gli spettatori con una personalissima versione di "C’est la vie", brano di Achille Lauro.

Il giudizio dei coach



Un'altra esibizione convincente per Sofia, che entrata in punta di piedi si sta imponendo, serata dopo serata. Non solo come interprete ma anche come autrice. Suo è infatti "A domani per sempre", con cui ha esordito a X Factor e in questo terzo live. Per lei sono arrivati complimenti da tutti e quattro i giudici. Il suo coach Sfera Ebbasta ha sottolineato il talento che fa "passare in secondo piano" la giovane età. Per Mara Maionchi ha avuto una "grande capacità di comunicazione" che le ha permesso di evitare le insidie del brano. Malika ha lodato la sua dolcezza e per Samuel, Sofia "potrebbe cantare di tutto".