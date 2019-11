X Factor 2019. Cosa è successo ieri sera in 4 minuti VIDEO

Sfera Ebbasta, Malika Ayane e Samuel hanno dato il via allo show, esibendosi sul palco dell’X Factor Dome con un mashup dei loro più celebri successi. Subito dopo Alessandro Cattelan ha aperto il televoto, passando il testimone ai concorrenti.

X Factor 13, terzo Live: la prima manche

Durante la prima manche di gara i dieci cantanti di X Factor 2019 hanno proposto un estratto dei loro cavalli di battaglia. Lorenzo Rinaldi degli Under Uomini ha aperto la gara esibendosi voce e chitarra sulle note di "Let Her Go" dei Passenger, seguito dalle rime dei Sierra che hanno riproposto il brano delle Audizioni, “Enfasi”. Giordana Petralia ci ha riprovato con l'arpa, Eugenio Campagna ha scelto di interpretare "En e Xanax" di Samuele Bersani, mentre la band dei Booda ha riportato il pubblico di X Factor Italia a Berlino, riproponendo il brano cantato agli Home Visit. Sofia Tornambene ha azzardato con una sua creazione e Nicola Cavallaro ha puntato su un pezzo di Amy Winehouse; Giulia e Loris dei Seawards hanno portato sul palco il loro sound magnetico, Davide Rossi ha scomodato Stevie Wonder e Marco Saltari si è cimentato in una delle hit più celebri di Bob Marley, “Get Up Stand Up”.

X Factor 13, terzo Live: eliminato Marco Saltari

Al termine della prima manche di gara il televoto ha deciso di eliminare Marco Saltari. Il 34enne di Corridonia, in provincia di Macerata, ha dovuto abbandonare il talent show di Sky, dicendo addio al sogno di giungere alla finale di X Factor 2019.

X Factor 13, terzo Live: tutti contro tutti

I nove concorrenti che hanno superato la prima manche del terzo Live di X Factor 13 si sono successivamente esibiti in unico round, tutti contro tutti, eseguendo i brani a loro assegnati dai giudici durante la settimana. "L'orgia di good vibes" dei Booda, con la loro versione di “All or Nothing” di Elliphant feat. Bunji Garlin & Diplo, ha travolto il pubblico, che ha applaudito il sorprendente Nicola, nelle vesti di un vero showman, e la versione vintage di Lorenzo, che ha catapultato X Factor in un'altra epoca interpretando “Baby I Love You” dei Ramones. La giovanissima Sofia delle Under Donne ha saputo alleggerire il difficile brano “C’est la vie” di Achille Lauro, Giordana è tornata ad imbracciare l’arpa per eseguire “Bellyache” di Billie Eilish e Davide ha affrontato “Why'd You Only Call Me When You're High?” degli Arctic Monkeys. Ieri sera a X Factor 13 sono stati scomodati due mostri sacri della musica italiana: i Sierra hanno dato nuova voce a “Le acciughe fanno il pallone” di Fabrizio De Andrè, i Seawards hanno omaggiato Luigi Tenco e la sua “Vedrai Vedrai”. Fra le sorprese del terzo Live, l'inedito di Eugenio in arte Comete intitolato “Corn Flakes”.

X Factor 13, terzo Live: eliminato Lorenzo Rinaldi

Lorenzo degli Under Uomini di Malika Ayane e Giordana delle Under Donne di Sfera Ebbasta sono stati i cantanti della seconda manche meno votati dal pubblico e si sono affrontati alla sfida finale. Eliminato il 18enne Lorenzo di Terni.

X Factor 2019, terzo Live: ospite Marracash

Con grande emozione, Alessandro Cattelan ha accolto sul palco di X Factor Italia l’ospite della serata: il re del rap, Marracash, si è esibito cantando due brani estratti dal nuovo album “Persona”. Il disco si è fatto molto attendere dai fan: giunge a tre anni di distanza dall'ultimo lavoro in studio.

