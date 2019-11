Eugenio Campagna, in arte "Comete", ha sorpreso tutti nel corso del terzo live della puntata di X Factor 2019 cantando un suo inedito dal titolo "Cornflakes". La canzone, un brano nostalgico sull'amore, ha conquistato il pubblico che al termine dell'esibizione ha riservato un grande applauso al cantautore romano.

Il brano inedito "Cornflakes"

Eugenio Campagna, artista romano di 28 anni, si era presentato ai Bootcamp come cantautore con 'inedito dal titolo "Glovo". La sua cover del brano di Samuele Bersani "En e Xanax" aveva conquistato tutti, sia giudici che pubblico. È entrato nella squadra guidata da Mara Maionchi, insieme a Nicola Cavallaro e Marco Saltari. Dopo aver riproposto la cover di Bersani nella prima manche del terzo live, ha deciso successivamente di giocare nel suo campo con un nuovo inedito: "Corn Flakes". La canzone, che descrive la nostaglia per un amore finito, è stata ascoltata con grande attenzione dal pubblico, che è poi esploso in un fragoroso applauso al termine dell'esibizione.

Come è andata la gara di Eugenio Campagna

L'avventura di Eugenio Campagna a X Factor proseguirà ancora nelle prossime puntate. Non si può dire lo stesso, invece, per il compagno di squadra Marco Saltari, condannato dal televoto. Mara Maionchi non è l'unica aver perso un membro del suo team. Stessa sorte è toccata anche a Malika Ayane che ha dovuto salutare Lorenzo Rinaldi, eliminato nello spareggio con Giordana Petralia.