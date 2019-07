Agosto, cuore dell'estate vacanziera del 2019, sarà un mese ricco di musica dal vivo. Dalla data romana di Apparat all'atteso show di Lauryn Hill al Locus Festival, passando per gli appuntamenti del Jova Beach Party, i palchi italiani si preparano ad ospitare grandi nomi nostrani e internazionali.

I big internazionali

In tour da aprile, il 2 agosto il musicista tedesco Apparat arriva in Italia, all'Auditorium Parco della Musica in occasione del Roma Summer Fest. Il Locus Festival ospita invece Lauryn Hill: appuntamento al Campo Sportivo Comunale di Locorotondo (BA) il 7 agosto. E, sempre in Puglia, il Cinzella Festival di Grottaglie (TA) prevede l'esibizione dei Franz Ferdinand il 20 agosto. Due date d'agosto per Alvaro Soler: il 7 al Castello Pasquini di Castiglioncello (LI) e l'8 in Piazza Carli, ad Asiago (VI). Il 9 agosto, infine, Bob Sinclar anima la notte della Discoteca Tartana di Marina di Scarlino (GR).

Le star italiane del momento



Il 2 agosto Irama si esibisce al Teatro Antico di Taormina (ME), per poi spostarsi il 7 a San Severino Marche (MC) e l'11 a Soverato (CZ). Autori del tormentone dell'estate "Mambo salentino", i Boomdabash sono il 3 agosto in Piazza Dante a Canicattì (AG), il 13 alla Rimini Beach Arena di Rimini e il 21 nella zona porto Luca Ferrari di Alassio (SV). Insieme con J-Ax e gli Articolo 31, il gruppo salentino si potrà ascoltare anche al Nuovo Foro Boario di Noci (BA) il 31 agosto. Cinque date per Salmo: il 3 a Soverato (CZ), il 9 alla Pyrex Arena a Santa Cesarea Terma (LE), il 12 alla Beach Arena a Lignano Sabbiadoro (UD), il 17 al piazzale Scogli Rossi ad Arbatax-Tortoli (NU) e il 30 nella Piazza Duomo di Prato. Due invece gli appuntamenti con Calcutta ad agosto: l'8 al porto turistico di Pescara e il 10 al Campo Sportivo Comunale di Locorotondo (BA) in occasione del Locus Festival. Le esibizioni di agosto degli Ex-Otago iniziano il 9 all'Arena della Versilia a Cinquale (MS), per poi proseguire il 10 alla Lyrick Summer Arena di Assisi (PG) e il 24 al Beky Bay Beach Village di Bellaria-Igea Marina (RN)

Prosegue il Jova Beach Party

Continuano gli appuntamenti con il Jova Beach Party in tutta Italia. Il 3 agosto è la volta del Lungomare Fermano al Lido di Fermo, poi la festa si sposta il 7 alla Dino Beach Area di Praia a Mare (CS), il 10 all'Area Natura Village di Roccella Jonica (RC), il 13 alla Spiaggia Torre Mozza di Policoro (MT), il 17 all'Area Eventi Lungomare di Vasto (CH) e il 28 alla Spiaggia Bell'Italia di Lignano Sabbiadoro (UD).

I grandi nomi della canzone italiana

Loredana Bertè incontra il suo pubblico il 3 agosto con un primo concerto al Parco Archeologico di Selinunte a Castelvetrano (TP), per poi proseguire con tre esibizioni: il 7 al Nuovo Foro Boario di Noci (BA), il 10 al Forum Eventi di San Pancrazio Salentino (LE) e il 16 all'Arena della Versilia di Cinquale (MS). Il 3 agosto Peppino Di Capri è a Villa Adele, ad Anzio (Roma). L'11 agosto Carmen Consoli canta in Piazza Mariano Rossi a Sciacca (AG). Quattro date estive per Eros Ramazzotti: il cantante si esibisce in tre concerti (3, 4 e 6 agosto) al Teatro Antico di Taormina (ME), per poi spostarsi il 10 alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula (CA). Due date per Edoardo Bennato: il 13 agosto all'Anfiteatro Comunale di Zafferana Etnea (CT) e il 23 all'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro (UD). La serata che precede il Ferragosto di Santa Margherita di Pula è allietata dalla voce di Albano, che si può ascoltare il 14 alla Forte Arena. Continua poi il tour dedicato ai 40 anni dall'uscita dell'album "Sotto il segno dei pesci": Antonello Venditti si esibisce il 9 all'arena spettacoli di Follonica (GR), il 14 allo Stadio di baseball Icar Peugeot di Anzio (Roma), il 16 all'Arena Sferisterio di Macerata, il 18 al Castello Pasquini di Castiglioncello (LI), il 20 nella zona porto Luca Ferrari di Alassio (SV), il 23 al Forum Eventi di San Pancrazio Salentino (LE), il 27 al Teatro Antico di Taromina (ME), il 29 al Castello a Mare di Palermo e il 31 al Teatro Valle dei Templi - Sport Village di Agrigento. Andrea Bocelli chiude il mese al Teatro Antico di Taormina il 31 agosto: nello stesso giorno Nada si esibisce in Piazza Monviso, a Novello (CN).

Jazz

Continua il Val di Fassa Panorama Music: fino al 25 agosto, tanta buona musica in alta quota. Da non perdere il quintetto swing anni Trenta del fisarmonicista Titti Castrini (1 agosto, Buffaure - Pozza di Fassa), il ritmo africano del quartetto Bandanera Afrobeat di Moulaye Niang e Mafal Diaw (4 agosto, Rifugio Fiedrich August - Col Rodella - Campitello di Fassa), il piano di Raffaella Zagni e il violino di Angela Palfrader nel progetto "Non solo Tango" (8 agosto, Ciampedie - Vigo di Fassa) e il concerto canoro polifonico e strumentale di Camilla Dell'Agnola e Valentina Turrini nel progetto "Canti del Vivo" (18 agosto, Ciampac - Alba di Canazei). Il 3 agosto il Paolo Fresu Trio è al Teatro delle Rocce di Gavorrano (GR). Il 7 agosto Omar Sosa e Ylian Canizares si esibiscono al Castello Carrarese di Padova, con Gustavo Ovalles alle percussioni. L'8 agosto, nella splendida cornice di Cava di Rosselle di Grosseto, è la volta di Sergio Cammariere. Il 9 e 10 agosto Brenzone sul Garda (VR) ospita invece il festival Notti Magiche a Campo. Il primo giorno è animato da Fabio Concato, che ripercorre i successi che hanno costellato i suoi 40 anni di carriera. Il 10 agosto spazio al progetto "Storyville Story" con il trombone di Mauro Ottolini e la tromba di Fabrizio Bosso, impegnati in un viaggio musicale alla scoperta del jazz di New Orleans. Nello stesso giorno la cantante portoghese Carmen Souza è invece nella Piazza Pertini di Castroreale (ME). Francesco Cafiso, infine, è al Castello di Scarlino (GR) il 13 agosto.