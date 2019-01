Secondo Claudio Baglioni Sanremo 2019 sarà il "festival dell'armonia". Avrà cinque serate per dimostrarlo sul palco dell'Ariston, dal 5 al 9 febbraio. Durante la competizoine si sfideranno 24 brani cantanti e altrettanti brani inediti. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

Sanremo 2019: le date

Il Festival di Sanremo inizierà martedì 5 febbraio al teatro Ariston di Sanremo e terminerà con la premiazione della migliore tra le 24 canzoni in gara sabato 9 febbraio. La prima serata sarà dedicata al primo ascolto dei brani in concorso, presentati dai big della canzone italiana. Mercoledì 6 febbraio sarà la volta del secondo ascolto, limitato però a 12 dei 24 brani. Stessa cosa succederà durante la terza serata, prevista giovedì 7 febbraio. Venerdì 8 febbraio, quarta serata del Festival, sarà il momento dei duetti, un vero e proprio evento per gli appassionati della kermesse. Gli artisti interpreteranno il proprio brano in gara in compagnia di un ospite, in una versione rivisitata per l'occasione. Sabato 9 febbraio verrà proclamato il brano vincitore.

Sanremo 2019: i conduttori

Claudio Baglioni condurrà il Festival di Sanremo 2019 per la seconda edizione consecutiva. Lo affiancheranno l'attore comico Claudio Bisio e la trasformista Virginia Raffaele. In conferenza stampa Bisio ha dichiarato "Né io né Virginia abbiamo niente da dimostrare. La grande novità è lavorare insieme. Il desiderio è fare gruppo, sul palco, anche con Baglioni se ce lo permetterà". L'intento di Virginia Raffaele è quello di cercare di colorare il Festival "il più possibile".

Sanremo 2019: i big in gara

Gli artisti in gara per il Festival di Sanremo 2019 saranno 24. Ci saranno Federica Carta e Shade con il brano "Senza farlo apposta", Patty Pravo e Briga con "Un po' come nella vita", i Negrita con "I ragazzi stanno bene" e il quartetto Il Volo, già vincitore di Sanremo 2015 con "Musica che resta". Torna sul palco dell'Ariston Daniele Silvestri con il brano "Argento Vivo", mentre gli Ex-Otago canteranno "Solo una canzone". Achille Lauro presenterà al Festival la canzone "Rolls Royce" e Arisa canterà "Mi sento bene". Tornano in gara anche Francesco Renga con "Aspetto che torni", Nek con "Mi farò trovare pronto", e Paola Turci con "L'ultimo ostacolo". Sciolto il sodalizio, Boomdabash gareggerà contro Loredana Berté: la band salentina presenterà "Per un milione" e la cantante reggina "Cosa ti aspetti da me". L'ex X Factor Enrico Nigiotti canterà "Nonno Hollywood", mentre Mahmood presenterà "Soldi". Spazio anche per due colossi della canzone napoletana: Nino D'Angelo duetterà con Livio Cori in "Un'altra luce", mentre Anna Tatangelo canterà "Le nostre anime di notte". Sul palco saliranno anche anche Simone Cristicchi ("Abbi cura di me"), Zen Circus ("L'amore è una dittatura"), Irama ("La ragazza col cuore di latta"), Ultimo ("I tuoi particolari"), Motta ("Dov'è l'Italia), Ghemon ("Rose viola"), Einar ("Parole nuove").

Sanremo 2019: i duetti

Sono stati già annunciati alcuni dei partecipanti alla serata dei duetti del Festival di Sanremo 2019. Tra gli altri ci saranno anche il giudice di X Factor Manuel Agnelli, che canterà con Daniele Silvestri, Beppe Fiorello che unirà la sua voce a quella di Paola Turci, e Fabrizio Moro - vincitore l'anno precedente - che si esibirà con Ultimo. Neri Marcoré accompagnerà Nek, mentre Dario Brunori sosterrà il brano degli Zen Circus. Ermal Meta, vincitore con Moro della precedente edizione di Sanremo, farà da spalla a Simone Cristicchi. Rocco Hunt farà una comparsa nel brano di Boomdabash, mentre Gué Pequeno duetterà con Mahmood. Anna Tatangelo canterà con Syria ed Enrico Nigiotti si fregerà di una spalla d'eccezione: Paolo Jannacci, figlio del compianto cantautore milanese Enzo. Loredana Berté dividera il palco con Irene Grandi e Francesco Renga duetterà con l’autore della sua canzone, Bungaro: accanto a loro danzerà l’etoile siciliana Eleonora Abbagnato.

Sanremo 2019: gli ospiti