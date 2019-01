La band di Arezzo sarà a Sanremo 2019 con I Ragazzi Stanno bene che è anche il titolo della raccolta dei Negrita in uscita in uscita l'8 febbraio che racconta i loro 25 anni di carriera cui si aggiungno tre inediti

I Negrita saranno in gara al 69° Festival di Sanremo con I Ragazzi Stanno Bene, brano scritto e composto dalla band e prodotto da Fabrizio Barbacci.

I Ragazzi Stanno bene farà parte della raccolta omonima I RAGAZZI STANNO BENE 1994-2019 in uscita il prossimo 8 febbraio. L’album celebra i 25 anni di carriera dei Negrita : 33 brani che ripercorrono l’emozionante storia della band toscana più tre inediti: I Ragazzi stanno bene, Andalusia e Adesso basta.

I Ragazzi stanno bene è un rifiuto. È la non accettazione di certe storture che la società contemporanea ci regala e ci impone ogni giorno. A questa età, poter urlare: “Non mi va!”, diventa un fatto altamente liberatorio e alla fine, per chi vede le cose come noi, anche incoraggiante. Poterlo poi urlare davanti a milioni di italiani ogni sera, per almeno quattro sere, è il top! “I Ragazzi Stanno Bene”, assieme ad altri due inediti, sarà inserito nel nostro secondo Best Of, quello della celebrazione dei 25 anni di storia della band. La prima raccolta fu pubblicata nel 2003. Esattamente dopo la nostra prima apparizione sanremese. Magari significa qualcosa…(Negrita)