Sanremo 2019, i primi duetti del Festival: sul palco Ermal Meta e Fabrizio Moro

Torna la serata dei duetti al Festival di Sanremo, come di consueto in programma il venerdì. In occasione del pre-ascolto riservato alla stampa dei 24 brani in gara in questa edizione, il conduttore e direttore artistico Claudio Baglioni ha svelato i nomi delle prime coppie attese sul palco dell’Ariston.



Festival di Sanremo 2019: i duetti

Circa metà degli artisti in gara al Festival di Sanremo 2019 ha già ultimato il duetto, non solo scegliendo l’artista con cui salire sul palco del teatro Ariston, ma mettendo a punto anche l’esibizione e facendo già le prime prove in vista della serata di venerdì. Molto atteso il ritorno della coppia vincitrice dell’ultima edizione della kermesse, anche se questa volta i due artisti torneranno separati. Fabrizio Moro, infatti, accompagnerà Ultimo, il favorito per la vittoria secondo i bookmaker. I due canteranno “I tuoi particolari”, riformando quindi il featuring già ascoltato per “L’eternità (Il mio quartiere)”. Ermal Meta sarà invece al fianco di Simone Cristicchi, con cui duetterà sulle note di “Abbi cura di me”. Nek si esibirà con Neri Marcoré sulle note di “Mi farò trovare pronto”, mentre gli Zen Circus canteranno “L’amore è una dittatura” insieme a Brunori Sas. Francesco Renga, per la sua “Aspetto che torni”, ha scelto l’autore del brano, Bungaro, e un’ospite d’eccezione: Eleonora Abbagnato, che difficilmente vedremo dietro a un microfono. Ancora, la coppia Daniele Silvestri e Rancore (il nome di quest’ultimo nel cast è emerso proprio in occasione del pre-ascolto riservato alla stampa) salirà sul palco insieme al frontman degli Afterhours Manuel Agnelli per cantare “Argento vivo”. Ancora un autore: è Rocco Hunt, che canterà “Per un milione” (e presumibilmente farà ballare il pubblico) insieme ai Boomdabash. Un duetto tutto al femminile quello che ha voluto Anna Tatangelo, che eseguirà “Le nostre anime di notte” insieme a Syria. Mahmood, per “Soldi”, ha scelto di essere affiancato da Gué Pequeno. Mentre sarà in bilico tra la canzone e il teatro il duetto tra Paola Turci e Beppe Fiorello per l’interpretazione de “L’ultimo ostacolo”. Ancora un duetto “in rosa”, quello che vedrà insieme Loredana Berté e Irene Grandi per cantare “Cosa ti aspetti da me”. Infine, Enrico Nigiotti si esibirà sulle note di “Nonno Hollywood” insieme a Paolo Jannacci.

Il Festival di Sanremo 2019



Questa è la 69ª edizione del Festival di Sanremo, con la seconda conduzione consecutiva di Claudio Baglioni, quest’anno affiancato da Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Sono 24 gli artisti in gara, di cui due provenienti dalle selezioni di “Sanremo Nuove Proposte”: gara parallela andata in scena a dicembre, che ha visto trionfare Mahmood ed Einar (quest’ultimo canterà “Parole nuove”). Oltre ai cantanti già citati, a salire sul palco saranno anche Achille Lauro con “Rolls Royce”, Arisa con “Mi sento bene”, gli Ex-Otago con “Solo una canzone”, Federica Carta & Shade con “Senza farlo apposta”, Ghemon con “Rose viola”, Il Volo con “Musica che resta”, Irama con “La ragazza col cuore di latta”, Motta con “Dov’è l’Italia”, i Negrita con “I ragazzi stanno bene”, Nino D’Angelo e Livio Cori con “Un’altra luce”, infine Patty Pravo e Briga con “Un po’ come la vita”.