Sanremo 2019, prime prove con l'orchestra per Irama, Renga e Negrita

A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo, i social ci permettono di scoprire quali sono gli artisti che hanno già fatto le prime prove con l’orchestra in vista della prima serata in programma il 5 febbraio. Tra i big uno dei primi ad esibirsi è stato Francesco Renga che presenterà il brano “Aspetto che torni”. Il cantante è tornato a Roma dopo le prove e ha commentato la sua esperienza con un emblematico «grande magia». Attualmente è impegnato nelle registrazioni del nuovo album che uscirà subito dopo il Festival di Sanremo.

I primi commenti di Irama, Negrita ed Einar

Anche l’attesissimo Irama ha già provato con l’orchestra, nel frattempo ha annunciato il sold out del suo concerto al Forum di Assago di Milano. Il cantante rivelazione dell’ultimo anno porterà sul palco dell’Ariston la canzone “La ragazza col cuore di latta”. Grande entusiasmo anche da parte dei Negrita che hanno commentato così le loro prove: «Bella atmosfera, fermento, vibra buona. Erano tutti presi benissimo, abbiamo riabbracciato amici musicisti. Ma poi tac! One two three four... Parte la musica ed ecco l’orchestra. Viva la musica». Il gruppo aretino si esibirà con la canzone “I ragazzi stanno bene”. Tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2019 ci sarà anche Einar, vincitore di Sanremo Giovani. Anche lui ha già fatto le prove con l’orchestra, ecco il suo commento: «Sentire 'Parole Nuove' dal vivo mi ha fatto venire i brividi!».

Le prove di Simone Cristicchi e i cantanti in gara

Tra gli artisti presenti dal 5 febbraio anche Simone Cristicchi con la canzone “Abbi cura di me”. Il cantautore ha pubblicato il pass per accedere alle prove e scritto sui social: «Ho avuto la fortuna di cantare tantissime volte accompagnato da un’orchestra, ma la prima prova insieme all’orchestra mi ha lasciato letteralmente senza fiato! Non provavo un’emozione così potente da molto tempo. Grazie infinite a Claudio Baglioni per avermi dato questo onore. L’onore di essere parte di un Festival che per me si preannuncia indimenticabile». Il numero dei cantanti in gara sale quest’anno a 24, quattro in più rispetto alla precedente edizione. È questa una delle novità del Festival che inizierà il 5 febbraio e si concluderà sabato 9 febbraio. Ci saranno 22 big e due vincitori di Sanremo Giovani (Einar e Mahmood). A presentare l’edizione saranno Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Questi tutti gli artisti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2019: