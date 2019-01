Golden Globe 2019: tutto quello che c'è da sapere

Nella notte tra il 6 e il 7 gennaio, in contemporanea con gli Stati Uniti, su Sky Atlantic si potrà seguire la cerimonia di premiazione dei Golden Globe 2019. La manifestazione assegnerà i riconoscimenti della Hollywood Foreign Press Association ai prodotti cinematografici e televisivi più interessanti dello scorso anno. Tra i favoriti in corsa ci sono tante serie tv targate Sky, mentre fra i film "A Star is Born" e "Bohemian Rhapsody" potrebbero fare incetta di riconoscimenti.

I presentatori dei Golden Globe 2019

La 76esima cerimonia di premiazione dei Golden Globe Awards si svolgerà al Beverly Hilton Hotel a Beverly Hills, in California: la diretta televisiva comincerà alle 17 ora locale (le 2 di notte in Italia, ma Sky Atlantic comincerà la copertura già all'una). La serata sarà presentata da Sandra Oh, una delle protagoniste di "Grey's Anatomy" e da Andy Samberg, tra gli attori della serie tv "Brooklyn Nine-Nine". Isan Elba, figlia di Idris Elba, sarà la Golden Globe Ambassador, seguendo una tradizione della manifestazione, che vuole che uno dei figli di un attore vincitore diventi il portavoce della causa filantropica associata alla serata, focalizzata nei problemi connessi alla salute mentale.

Cinema: le nomination

Tante le categoire che verranno premiate al Beverly Hilton Hotel: tra le migliori attrici cinematografiche per film drammatici in nomination ci sono Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Rosamund Pike, Glenn Close e Lady Gaga. Sul versante maschile troviamo Bradley Cooper, Willem Defoe, Lucas Hedges, Rami Malek e John David Washington. Le donne candidate come migliori attrici di commedia o musical sono Emily Blunt, Olivia Colman, Elsie Fisher, Charlize Theron e Constance Wu; gli uomini invece Christian Bale, Lin-Manuel Miranda, Viggo Mortensen, Robert Redford e John C. Reilly. Fra le pellicole in corsa, pioggia di nomination per "A Star is Born", in lizza come miglior regia e miglior film drammatico assieme a "Black Panther", "BlacKkKlansman", "Bohemian Rhapsody", "If Beale Street Could Talk". Tra le migliori commedie o musical sono in gara "Crazy Rich Asians", "The Favourite", "Green Book", "Il ritorno di Mary Poppins" e "Vice" (qui la lista completa delle nomination per il cinema).

Serie tv: le nomination

I Golden Globe prevedono anche dei premi paralleli per le serie tv: tra quelle in onda sui canali Sky in nomination ci sono "Sharp Objects", "Escape at Dannemora" e "A very English Scandal" e "American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace", candidate tutte come miglior miniserie 2018. "Kidding - Il fantastico mondo di Mr. Pickles" e "The Americans" sono candidate rispettivamente come miglior serie comedy e come miglior serie drammatica. Si contenderanno il premio come miglior attore in una serie comedy o musical Jim Carrey, Michael Douglas, Donald Glover, Sacha Baron Cohen e Bill Hader. Le candidate per la stessa categoria sono Kristen Bell, Candice Bergen, Alison Brie, Rachel Brosnahan e Debra Messing. Tra i miglior attori in una serie drammatica ci sono Jason Bateman, Stephan James, Richard Madden, Billy Porter e Matthew Rhys; mentre le corrispondenti candidate donne sono Caitriona Balfe, Elisabeth Moss, Sandra Oh, Julia Roberts e Keri Russel. Tra i candidati per il premio di miglior attore in una miniserie o film per la tv spicca Antonio Banderas per "Genius: Picasso" (qui l'elenco completo delle nomination per le serie tv).

Il dress code dei Golden Globe

Durante la cerimonia di premiazione dei Golden Globe 2018 il red carpet fu molto scuro, a causa della scelta delle star di indossare solo abiti neri per aderire alla protesta #MeToo, nata in seguito allo scandalo che ha travolto l'ex produttore di Hollywood, Harvey Weinstein. Quest'anno non è in programma alcuna protesta e, stando a People, le star torneranno a scegliere gli abiti da sfoggiare solo in base al proprio gusto personale e alla proposta dei designer.