Golden Globes 2019: le nomination delle serie di Sky

Sharp Objects , Escape at Dannemora (attualmente in onda su Sky Atlantic ogni martedì alle 21.15), Kidding - Il fantastico mondo di Mr. Pickles , e ancora The Americans e American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace conquistano nomination nelle categorie tv più prestigiose ai Golden Globes 2019. Non perdere la cerimonia di premiazione, in onda su Sky Atlantic in esclusiva per l'Italia nella notte tra il 6 e il 7 gennaio

Le serie tv targate Sky Atlantic e Fox in primissima fila alla notte dei Golden Globe Awards 2019, i prestigiosi premi assegnati dalla Stampa Estera di Hollywood che preludono, da tradizione, agli Oscar e che per l’Italia andranno in onda in esclusiva su Sky Atlantic.

Nomination di peso per moltissime delle produzioni più prestigiose in onda su Sky o sui canali Fox, da Kidding – Il fantastico mondo di Mr. Pickles (disponibile su Sky Box Sets) e The Americans (Fox) candidate rispettivamente come miglior serie comedy e come miglior serie drammatica a Escape at Dannemora (attualmente in onda su Sky Atlantic e disponibile su Sky On Demand), Sharp Objects (tutta su Sky Box Sets), The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story (Fox Crime) e A Very English Scandal (Fox Crime) che costituiscono 4 delle 5 candidature disponibili in lizza per il titolo di miglior miniserie del 2018 e che vedono i protagonisti candidati come miglior attore o miglior attrice, da Amy Adams e Patricia Clarkson per Sharp Objects (HBO) a Patricia Arquette irriconoscibile protagonista di Escape at Dannemora (SHOWTIME), e ancora Keri Russel, Jim Carrey e Kieran Culkin per rispettivamente The Americans (FX), Kidding – Il fantastico mondo di Mr. Pickles (SHOWTIME) e Succession (HBO).

Pioggia di riconoscimenti anche per gli attori di The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, Darren Criss, Penelope Cruz e Edgar Ramirez, per il cast di A Very English Scandal, con Hugh Grant e Ben Wishaw nominati rispettivamente come migliori attori protagonista e non protagonista, per la Thandie Newton di WestWorld (HBO), per Sasha Baron Cohen, imperdibile in Who is America?, Benedict Cumberbatch, indimenticabile nella produzione originale Sky Patrick Melrose. A chiudere la lista delle nomination a titoli in onda sulla piattaforma di Sky, quella a Catriona Balfe per Outlander (Fox Life), quella a Donald Glover per Atlanta e quella ad Antonio Banderas per la seconda stagione di Genius (National Geographic).

