Anastasio è il vincitore di X Factor 2018. Il rapper degli Under Uomini di Mara Maionchi sbaraglia la concorrenza dei colleghi e vince la dodicesima edizione di X Factor Italia, condotta da Alessandro Cattelan.



In un Mediolanum Forum di Assago gremito di pubblico si apre la Finale di X Factor 2018. I quattro finalisti, insieme ad Alessandro Cattelan, danno il via allo spettacolo intonando la celebre hit “Heroes”. A loro si unisce il primo ospite della serata, Marco Mengoni, con il suo singolo “Voglio”, cantato insieme a Luna, Anastasio, Naomi e Leila dei Bowland. Entra la giuria e prende il via la gara per decretare il vincitore di X Factor 2018. Prima, però, la squadra di X Factor 2018 dedica un minuto di silenzio alle vittime della strage di Corinaldo.



Durante la prima fase di gara i quattro concorrenti si contendono la vittoria duettando con il cantante Marco Mengoni, che torna sul palco di X Factor Italia dopo avere messo a segno una lunga serie di successi nella sua carriera musicale. Si parte con Luna Melis che insieme alla pop star italiana intona “Ti ho voluto bene veramente”, seguita da Anastasio che trasforma in rima il testo di “Guerriero”. Si prosegue con il sound dei Bowland che sulle note di “Io ti aspetto” rendono sempre riconoscibile il loro stile e conclude Naomi, che canta insieme a Marco Mengoni la celebre hit “L’Essenziale”. Alessandro Cattelan chiude il televoto: i Bowland devono abbandonare il talent show. Il trio siriano si classifica quarto alla dodicesima edizione di X Factor Italia.



È il momento dei cavalli di battaglia: i tre concorrenti rimasti in gara propongono un medley di tre cover già proposte durante il loro percorso all’interno di X Factor 2018, scegliendo le hit che li rappresentano di più e che evidenziano le loro potenzialità. Si parte con Anastasio che unisce la rabbia rap allo spessore da cantautore e canta “Se piovesse il tuo nome”, “Generale” e “The Wall”, conquistando pubblico e giuria. Lo show prosegue con l’energia di Luna Melis, che per la seconda manche della finale di X Factor 2018 punta tutto su “Mica Van Gogh”, “God is a Woman” e “Blue Jeans” incendiando il Mediolanum Forum di Assago. Chiude la seconda manche l’esplosiva Naomi con “Bang Bang”, “Look at me now” e “Never enough”. È il momento dell’eliminazione: Luna deve abbandonare la gara. Luna Melis delle Under Donne di Manuel Agnelli è la terza classificata di X Factor 2018.



Siamo agli sgoccioli della competizione: Naomi e Anastasio si contendono la vittoria di X Factor 2018 e si giocano il tutto e per tutto proponendo al Mediolanum Forum di Assago il loro inedito. Il rapper cantautore degli Under Uomini propone “La fine del mondo”, Naomi risponde con “Like The Rain (Unpredictable)”. L’ultima parola spetta al televoto: chi vincerà?



Anastasio vince X Factor 2018. Il rapper cantautore ha 21 anni e viene dalla provincia di Napoli. Studente, Marco Anastasio non ama parlare di sé, preferisce scrivere ciò che pensa. Il suo genere preferito è il rap, si ispira a cantanti come Fabri Fibra, Caparezza e Mondo Marcio. Si appassiona al rap da solo, scoprendo di avere un talento inaudito per la scrittura. Fedez lo ha definito “la penna migliore mai sentita a X Factor” e Mara Maionchi lo ha voluto ai Live Show per le sua capacità cantautorale. Il suo talento consiste nel trasmettere immagini attraverso le parole e il suo singolo “La fine del mondo” è già disco d’oro.



Dopo l’Opening della finale di X Factor 2018, ritroviamo Marco Mengoni: il cantante si esibisce con il nuovo singolo “Hola (I say) feat. Tom Walker”, tratto dall’ultimo album “Atlantico”, già disco d’oro. Mengoni divide il palco con la band dei The Giornalisti, rivelazione della musica italiana degli ultimi anni che canta un medley dei loro ultimi successi. Il pubblico del Mediolanum Forum di Assago si scatena insieme a Ghali, ospite della finale di X Factor 2018 con “Habibi” e “Cara Italia”, due dei suoi più noti successi, ma i più attesi sono i Muse: la band da 20 milioni di album venduti in tutto il mondo e vincitrice di 2 Grammy Awards presenta per la prima volta in Italia “Pressure”, il nuovo singolo tratto dal nuovo e ottavo album ‘Simulation Theory’, pubblicato il 9 novembre ed entrato ai vertici delle classifiche di vendita in tutti i Paesi. I Muse torneranno in Italia nell’estate del 2019 con le preannunciate date di Milano e Roma.



