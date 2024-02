Taiwan, terra contesa. Perché il nostro futuro è legato a quest’isola

Torna Sky TG24 "Overview - sguardo sui tempi che corrono", il nuovo ciclo di approfondimenti in pillole prodotti dal canale all news e realizzati da Tiwi. Al centro di questa seconda puntata (in onda e online da mercoledì 28 febbraio) un’isola importantissima, quella di Taiwan, crocevia di interessi geopolitici ed economici con un’industria che parla di futuro. Nel video in alto un'anticipazione

La Geopolitica

Per far capire quanto l’area sia strategica per gli Stati Uniti basti pensare al 2011. In quell’anno, sotto Obama, desiderio della politica estera statunitense è occuparsi maggiormente dell’area del Pacifico: Pivot to Asia si chiama la strategia, messa immediatamente da parte a causa della Primavera Araba. Tuttavia, nel Pacifico è schierata tutt’ora gran parte della marina militare americana - navi e sottomarini - tra cui parecchi anche a propulsione nucleare. Il messaggio: non vogliamo attaccare per primi ma se dovesse farlo Pechino siamo già qui. Per i cinesi Taiwanè la chiave per ottenere il controllo del Pacifico. Senza dimenticare che Xi Jinping vorrebbe passare alla storia come colui che ha riunificato la Cina.

La politica dell’ambiguità strategica

Washington – così come noi e tutto il mondo tranne 12 Stati, il cui più noto è Città del Vaticano – riconosce che Taiwan è parte della grande Cina, ma vende e consegna a Taiwan tante armi per autodifesa. Una mancanza di chiarezza voluta, che ha anche un nome: ambiguità strategica. Gli Stati Uniti beneficiano di questa strategia perché mantiene la Cina e Taiwan con un costante interrogativo: se e in quali circostanze gli Usa interverranno mai militarmente per difendere Taipei da Pechino. Agli Usa, così come all’Unione Europea infatti, conviene che nessuno dei due attori cambi lo status quo e nell’episodio di Overview vi racconteremo il perché, partendo dalla storia di Taiwan, isola che negli anni si è evoluta ed è diventata democrazia, con la possibilità di avere elezioni e scegliere un proprio presidente.