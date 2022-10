Pensioni, dalla legge Fornero ai fondi pubblici: i nodi da sciogliere

4/11 ©Ansa

La partita principale per le pensioni si gioca quindi sui fondi e la data a cui guardare non può che essere il 31 dicembre 2022, entro cui deve arrivare la legge di Bilancio. I problemi nel reperire risorse in un momento in cui la spesa pubblica aumenta per far fronte ai rincari trainati dalle conseguenze della guerra in Ucraina si legano adesso alle promesse elettorali del centrodestra, che probabilmente sarà guidato da Giorgia Meloni al governo. Difficile trasformare in realtà tutte le proposte

Bonus 150 euro per i pensionati. Cosa sapere