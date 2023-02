2/8 ©IPA/Fotogramma

Le domande valgono per gli effetti dal 1° settembre 2023. Le istanze disponibili sono: 1)Cessazioni On Line – personale docente, educativo, IRC e ATA – Quota 103 2)Cessazioni On Line – personale docente, educativo, IRC e ATA – Opzione donna 3)Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Quota 103 4)Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Opzione donna

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di economia